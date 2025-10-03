Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

GBL: Χωρίς τον Λεσόρ η 8άδα των ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR
Onsports Team 03 Οκτωβρίου 2025, 18:03
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

GBL: Χωρίς τον Λεσόρ η 8άδα των ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Παναθηναϊκός δήλωσε την 8άδα των ξένων για την Stoiximan GBL και όπως αναμενόταν ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός λίστας τον Ματίας Λεσόρ.

Λίγο πριν από την έναρξη της Stoiximan GBL ο Παναθηναϊκός παρέδωσε την λίστα με τους 8 ξένους του ρόστερ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Από αυτούς σε κάθε αγώνα θα δηλώνονται οι έξι στη 12άδα, με τον Εργκίν Αταμάν να αφήνει - όπως αναμενόταν- εκτός λίστας τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος δεν βρίσκεται ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων του.

Κάθε ομάδα, ωστόσο, έχει δικαίωμα για τρεις αλλαγές στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος και δύο στον δεύτερο γύρο.

Αναλυτικά η 8άδα ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός: Ναν, Σορτς, Οσμάν, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ, Χολμς, Γιούρτσεβεν, Γκριγκόνις.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Μου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ»
Τώρα Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Μου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Μέσα ο Όσμαν
31 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Μέσα ο Όσμαν
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: Εκτός 8αδας ξένων για την GBL ο Κίναν Έβανς
49 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Εκτός 8αδας ξένων για την GBL ο Κίναν Έβανς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Ρέτσο με Σκωτία και Δανία – Στη θέση του ο Μιχαηλίδης
2 ώρες πριν Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Ρέτσο με Σκωτία και Δανία – Στη θέση του ο Μιχαηλίδης
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved