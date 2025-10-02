Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ρεάλ-Ολυμπιακός

Οnsports Τeam

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στο Europa League. Στις 19:45 οι «πράσινοι» υποδέχονται στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ίγκλις με μετάδοση από το Cosmote Sport 3HD, ενώ στις 22:00 ο «Δικέφαλος του Βορρά» δοκιμάζεται την Ισπανία απέναντι στην Θέλτα, με διπλή μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD και τον ΑΝΤ1.

Πρεμιέρα στη League Phase του Conference League για την ΑΕΚ, η οποία τις 22:00 θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε εκτός έδρας. Το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 5HD, ενώ στις 21:45 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό για την 2η στροφή της Euroleague. Μετάδοση από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: