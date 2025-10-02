Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ρεάλ-Ολυμπιακός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (02/10).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στο Europa League. Στις 19:45 οι «πράσινοι» υποδέχονται στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ίγκλις με μετάδοση από το Cosmote Sport 3HD, ενώ στις 22:00 ο «Δικέφαλος του Βορρά» δοκιμάζεται την Ισπανία απέναντι στην Θέλτα, με διπλή μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD και τον ΑΝΤ1.
Πρεμιέρα στη League Phase του Conference League για την ΑΕΚ, η οποία τις 22:00 θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε εκτός έδρας. Το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 5HD, ενώ στις 21:45 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό για την 2η στροφή της Euroleague. Μετάδοση από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
10:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Πεκίνο, Προημιτελικοί
|
11:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
European Football Show 2025 -26
|
Ποδόσφαιρο
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Νιου Γιορκ Νικς - Φιλαδέλφεια 76ερς
|
NBA Global Games 2025
|
19:00
|
ΕΡΤ2
|
Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός
|
Super Cup Πόλο Γυναικών
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Σέλτικ – Μπράγκα
|
UEFA Europa League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Μπολόνια – Φράιμπουργκ
|
UEFA Europa League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Ρόμα – Λιλ
|
UEFA Europa League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς
|
UEFA Europa League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26
|
Εκπομπή
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
European Football Greek Edition
|
Ποδόσφαιρο
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Ομόνοια – Μάιντς
|
UEFA Conference League 2025-26
|
20:30
|
Novasports Prime
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
21:30
|
Novasports Start
|
Λόντον Λάιονς – Μπουντούτσνοστ
|
Euroleague
|
21:30
|
Novasports 5HD
|
Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας
|
Euroleague
|
21:30
|
Novasports 4HD
|
Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο
|
Euroleague
|
21:45
|
Novasports Prime
|
Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
|
Euroleague
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Τσέλιε – ΑΕΚ
|
UEFA Conference League 2025-26
|
22:00
|
ANT1, COSMOTE SPORT 4 HD
|
Θέλτα – ΠΑΟΚ
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ
|
UEFA Conference League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Λιόν – Σάλτσμπουργκ
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Φέγενορντ - Άστον Βίλα
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26
|
Εκπομπή
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
European Football Greek Edition
|
Ποδόσφαιρο
|
23:45
|
Novasports Prime
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
00:00
|
ANT1
|
The Football Show
|
Εκπομπή
|
00:05
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
European Football Show 2025 -26
|
Ποδόσφαιρο
|
03:55
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto3 2025
|
Γκραν Πρι Ινδονησίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
|
04:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto2 2025
|
Γκραν Πρι Ινδονησίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
|
05:40
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Ινδονησίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)