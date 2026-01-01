Πένθος στον Κολοσσό Ρόδου: Πέθανε ο Γιώργος Ματσαμάς

Onsports Team

Υπήρξε παίκτης, προπονητής, παράγοντας, μέλος του Δ.Σ. της ομάδας του νησιού και η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό.

Με τον χειρότερο τρόπο άρχισε η χρονιά για τον Κολοσσό Ρόδου. Η νησιωτική ομάδα πενθεί για τον θάνατο του Γιώργου Ματσαμά. Ενός απ’ τους ανθρώπους που συνέδεσαν το όνομά τους με το σύλλογο. Υπήρξε παίκτης, προπονητής, παράγοντας και μέλος του Δ.Σ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Βαρύ πένθος σκέπασε την οικογένεια της ΚΑΕ Κολοσσός με την απώλεια του Γιώργου Ματσαμά, ενός ανθρώπου που ταύτισε τη ζωή του με τον Κολοσσό από τα πρώτα του βήματα.

Ο Γιώργος Ματσαμάς υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Συλλόγου από τα ιδρυτικά του χρόνια. Υπηρέτησε τον Κολοσσό με ήθος, αφοσίωση και αγάπη από κάθε δυνατό ρόλο: ως παίκτης, ως προπονητής, ως παράγοντας και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ.

Πάντα παρών και σταθερά δίπλα στην ομάδα, ακολούθησε και στήριξε τον Κολοσσό μέχρι και την τελευταία στιγμή, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην οικογένεια του Συλλόγου και στο ροδίτικο μπάσκετ.

Η απώλειά του μας γεμίζει θλίψη, όμως η προσφορά και η παρακαταθήκη του θα τον κρατούν για πάντα ζωντανό στις καρδιές μας.

Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του Θέκλα και στα παιδιά του, Μαρία, Στεργούλα και Σάββα, καθώς και σε όλους τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη».