Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/10) - Πού θα δείτε το Άρσεναλ-Ολυμπιακός, Πανιώνιος-Κέμνιτς
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (01/10).
Τη δεύτερη «μάχη» του στη League Phase του Champions League δίνει το βράδυ ο Ολυμπιακός, καθώς αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 22:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD και το MEGA.
Παράλληλα, τις υποχρεώσεις του στο Eurocup ξεκινά ο Πανιώνιος, ο οποίος θα υποδεχθεί την Κέμνιτς. Πρώτο τζάμπολ στις 19:30 με μετάδοση από το Novasports 4HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
11:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
|
16:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Πεκίνο, Φάση των 16
|
17:00
|
ΕΡΤ2
|
Δράμα - Ιωνικός Ν.Φ.
|
Χάντμπολ
|
18:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Chapions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
19:30
|
Novasports 4HD
|
Πανιώνιος – Κέμνιτς
|
Eurocup
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη
|
UEFA Champions League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ
|
UEFA Champions League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
20:30
|
Novasports 5HD
|
Μονακό - Ζαλγκίρις Κάουνας
|
Euroleague
|
20:45
|
Novasports Prime
|
Φενέρμπαχτσε – Παρί
|
Euroleague
|
21:00
|
Novasports Start
|
Βιλερμπάν – Βαλένθια
|
Euroleague
|
21:00
|
Novasports 6HD
|
Τρέντο – Μπουργκ
|
Euroleague
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
PreGame Show
|
Άρσεναλ - Ολυμπιακός
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Νάπολι - Σπόρτινγκ Λισαβόνας
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Ντόρτμουντ – Μπιλμπάο
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Λεβερκούζεν - PSV Αϊντχόφεν
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA
|
Άρσεναλ – Ολυμπιακός
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:45
|
Novasports Prime
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
00:05
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή