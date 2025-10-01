Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/10) - Πού θα δείτε το Άρσεναλ-Ολυμπιακός, Πανιώνιος-Κέμνιτς

Οnsports Τeam

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (01/10).

Τη δεύτερη «μάχη» του στη League Phase του Champions League δίνει το βράδυ ο Ολυμπιακός, καθώς αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 22:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD και το MEGA.

Παράλληλα, τις υποχρεώσεις του στο Eurocup ξεκινά ο Πανιώνιος, ο οποίος θα υποδεχθεί την Κέμνιτς. Πρώτο τζάμπολ στις 19:30 με μετάδοση από το Novasports 4HD.

