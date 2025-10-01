Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/10) - Πού θα δείτε το Άρσεναλ-Ολυμπιακός, Πανιώνιος-Κέμνιτς
Οnsports Τeam 01 Οκτωβρίου 2025, 10:09
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/10) - Πού θα δείτε το Άρσεναλ-Ολυμπιακός, Πανιώνιος-Κέμνιτς

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (01/10).

Τη δεύτερη «μάχη» του στη League Phase του Champions League δίνει το βράδυ ο Ολυμπιακός, καθώς αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 22:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD και το MEGA.

Παράλληλα, τις υποχρεώσεις του στο Eurocup ξεκινά ο Πανιώνιος, ο οποίος θα υποδεχθεί την Κέμνιτς. Πρώτο τζάμπολ στις 19:30 με μετάδοση από το Novasports 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

11:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

15:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

16:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Πεκίνο, Φάση των 16

17:00

ΕΡΤ2

Δράμα - Ιωνικός Ν.Φ.

Χάντμπολ

18:30

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Chapions League Show 2025-26

Εκπομπή

19:30

Novasports 4HD

Πανιώνιος – Κέμνιτς

Eurocup

19:45

COSMOTE SPORT 4 HD

Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη

UEFA Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ

UEFA Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

20:30

Novasports 5HD

Μονακό - Ζαλγκίρις Κάουνας

Euroleague

20:45

Novasports Prime

Φενέρμπαχτσε – Παρί

Euroleague

21:00

Novasports Start

Βιλερμπάν – Βαλένθια

Euroleague

21:00

Novasports 6HD

Τρέντο – Μπουργκ

Euroleague

21:00

COSMOTE SPORT 2 HD

PreGame Show

Άρσεναλ - Ολυμπιακός

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Νάπολι - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Ντόρτμουντ – Μπιλμπάο

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Λεβερκούζεν - PSV Αϊντχόφεν

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA

Άρσεναλ – Ολυμπιακός

UEFA Champions League 2025-26

22:45

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή


