Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (12/09) - «Ραντεβού με την ιστορία» η Εθνική

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο μεγάλος ημιτελικός του Eurobasket 2025 μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας κυριαρχεί στον αθλητικό Τύπο. Η εθνική μας ομάδα έχει «Ραντεβού με την ιστορία», καθώς βρίσκεται… μπροστά σ’ έναν… «Τελικό καρδιάς!» και «Ξανά προς τη δόξα τραβά».

Παράλληλα, η ΑΕΚ «Πυροδότησε Ζοάο Μάριο», κάνοντας «Διπλό κόλπο γκρόσο», αφού συμφώνησε την τελευταία… στιγμή και με την Μοντερέι για την παραχώρηση του Άντονι Μαρσιάλ, με αποτέλεσμα να απαλλαγεί από ένα βαρύ συμβόλαιο.