Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (05/09) - «Ναι, ρε τρέλα»!

Onsports Team

Η μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Η «επίσημη αγαπημένη» επιβλήθηκε 90-86 των Ίβηρων και έδειξε πως «Είχε καρδιά» παίρνοντας επιτέλους μια σημαντική νίκη κόντρα στους «Φούριας Ρόχας».

Παράλληλα, τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκινά η Εθνική Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, η οποία αντιμετωπίζει την Λευκορωσία. «Ελλάς ολέ, ολέ» είναι το σύνθημα που θα κυριαρχεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ της Παρασκευής (05/09).