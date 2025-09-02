Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (02/09) - Πού θα δείτε το Ελλάδα - Βοσνία για το Eurobasket 2025
Οnsports Τeam 02 Σεπτεμβρίου 2025, 12:23
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (02/09).

Με στόχο το απόλυτο και την πρωτιά στον Γ’ όμιλο του Eurobasket 2025 αντιμετωπίζει η Εθνική Ελλάδας τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη στη Λεμεσό. Πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 15:00 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Start και το ΕΡΤ News.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

14:00

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

15:00

Novasports Start, ΕΡΤ NEWS

Ελλάδα - Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00

Novasports 4HD

Βέλγιο – Ισραήλ

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

17:00

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

18:00

Novasports 4HD

Ισλανδία – Σλοβενία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:15

Novasports Start, ΕΡΤ1

Κύπρος – Γεωργία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

20:15

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

21:30

Novasports Start

Ιταλία – Ισπανία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30

Novasports 4HD

Γαλλία – Πολωνία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

23:30

ΕΡΤ1

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

Μπάσκετ

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


