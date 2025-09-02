Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (02/09) - Πού θα δείτε το Ελλάδα - Βοσνία για το Eurobasket 2025
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (02/09).
Με στόχο το απόλυτο και την πρωτιά στον Γ’ όμιλο του Eurobasket 2025 αντιμετωπίζει η Εθνική Ελλάδας τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη στη Λεμεσό. Πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 15:00 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Start και το ΕΡΤ News.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
14:00
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
15:00
|
Novasports Start, ΕΡΤ NEWS
|
Ελλάδα - Βοσνία-Ερζεγοβίνη
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
15:00
|
Novasports 4HD
|
Βέλγιο – Ισραήλ
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
17:00
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
18:00
|
Novasports 4HD
|
Ισλανδία – Σλοβενία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
18:15
|
Novasports Start, ΕΡΤ1
|
Κύπρος – Γεωργία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
20:15
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
21:30
|
Novasports Start
|
Ιταλία – Ισπανία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:30
|
Novasports 4HD
|
Γαλλία – Πολωνία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
23:30
|
ΕΡΤ1
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
Μπάσκετ
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ