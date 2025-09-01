Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (01/09) - Με τα ματς του Eurobasket 2025
Οnsports Τeam 01 Σεπτεμβρίου 2025, 11:17
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (01/09).

Τα παιχνίδια του 1ου και του 2ου ομίλου του Eurobasket 2025 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:00

ΕΡΤ2

ΗΠΑ – Καναδάς

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:30

Novasports 4HD

Σουηδία – Μαυροβούνιο

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

14:45

Novasports Start

Εσθονία – Τουρκία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30

Novasports 4HD

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30

ΕΡΤ2

Τουρκία – Σλοβενία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00

Novasports Start

Πορτογαλία – Λετονία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Topspin

Εκπομπή

20:00

Novasports Prime

Monday Football Club

Εκπομπή

20:30

Novasports 4HD

Φινλανδία – Λιθουανία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

20:30

Novasports 1HD

Ουέσκα – Έιμπαρ

Ποδόσφαιρο

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Εκπομπή Grand Prix 2025

Εκπομπή

21:15

Novasports Start, ΕΡΤ1

Σερβία – Τσεχία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30

Novasports Prime

Προεπισκόπηση Premier League

3η αγωνιστική

23:15

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


