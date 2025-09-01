Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (01/09) - Με τα ματς του Eurobasket 2025
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (01/09).
Τα παιχνίδια του 1ου και του 2ου ομίλου του Eurobasket 2025 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των μεταδόσεων.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
13:00
|
ΕΡΤ2
|
ΗΠΑ – Καναδάς
|
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
|
13:30
|
Novasports 4HD
|
Σουηδία – Μαυροβούνιο
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
14:45
|
Novasports Start
|
Εσθονία – Τουρκία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
16:30
|
Novasports 4HD
|
Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
16:30
|
ΕΡΤ2
|
Τουρκία – Σλοβενία
|
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
|
18:00
|
Novasports Start
|
Πορτογαλία – Λετονία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Topspin
|
Εκπομπή
|
20:00
|
Novasports Prime
|
Monday Football Club
|
Εκπομπή
|
20:30
|
Novasports 4HD
|
Φινλανδία – Λιθουανία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
20:30
|
Novasports 1HD
|
Ουέσκα – Έιμπαρ
|
Ποδόσφαιρο
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Εκπομπή Grand Prix 2025
|
Εκπομπή
|
21:15
|
Novasports Start, ΕΡΤ1
|
Σερβία – Τσεχία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:30
|
Novasports Prime
|
Προεπισκόπηση Premier League
|
3η αγωνιστική
|
23:15
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ