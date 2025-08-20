Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (20/08) - «Παικταράς Ρενάτο αλλά με ρίσκο»
Οnsports team 20 Αυγούστου 2025, 10:30
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (20/08).

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Σάντσες από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τη μορφή του δανεισμού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. «Παικταράς Ρενάτο αλλά με ρίσκο» είναι η αναφορά του Τύπου λόγω των πολλών μυϊκών τραυματισμών του παίκτη.

Από εκεί και πέρα, «Ελίασον; Παρών» στην ΑΕΚ, μια και ο Σουηδός αναμένεται να πάρει τη θέση του τραυματία Περέιρα στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει των «μαχών» με την Άντερλεχτ για τα play offs του Conference League.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



