Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (20/08) - «Παικταράς Ρενάτο αλλά με ρίσκο»

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Σάντσες από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τη μορφή του δανεισμού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. «Παικταράς Ρενάτο αλλά με ρίσκο» είναι η αναφορά του Τύπου λόγω των πολλών μυϊκών τραυματισμών του παίκτη.

Από εκεί και πέρα, «Ελίασον; Παρών» στην ΑΕΚ, μια και ο Σουηδός αναμένεται να πάρει τη θέση του τραυματία Περέιρα στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει των «μαχών» με την Άντερλεχτ για τα play offs του Conference League.