Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/08) - Με Κύπελλο Ελλάδας και Champions League

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (19/08).

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Α’ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας και το απόγευμα της Τρίτης (19/08) η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 17:00 και τηλεοπτικά το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, αφού για τα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης η Πάφος δοκιμάζεται στην Σερβία κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Σέντρα στις 22:00 και μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: