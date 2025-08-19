Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/08) - Με Κύπελλο Ελλάδας και Champions League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (19/08).
Σε εξέλιξη βρίσκεται η Α’ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας και το απόγευμα της Τρίτης (19/08) η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 17:00 και τηλεοπτικά το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, αφού για τα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης η Πάφος δοκιμάζεται στην Σερβία κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Σέντρα στις 22:00 και μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Αλ Νασρ - Αλ Ίτιχαντ
|
Saudi Super Cup 2025
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Καλαμάτα – ΑΕΛ
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
19:00
|
ΕΡΤ3
|
IAAF Diamond League
|
Λωζάνη
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Γουίνστον-Σάλεμ (Κυρίως Ταμπλό)
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
22:00
|
Novasports Prime
|
Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Γουόλσολ – Γκρίμσμπι
|
Sky Bet EFL League Two 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ερυθρός Αστέρας – Πάφος
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Ρέιντζερς - Κλαμπ Μπριζ
|
UEFA Champions League 2025-26
|
23:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Γουίνστον-Σάλεμ (Κυρίως Ταμπλό)
|
00:05
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
03:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ρασίνγκ Κλουμπ – Πενιαρόλ
|
Copa Libertadores 2025
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ