Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/08) - Με Κύπελλο Ελλάδας και Champions League
Οnsports Τeam 19 Αυγούστου 2025, 11:44
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/08) - Με Κύπελλο Ελλάδας και Champions League

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (19/08).

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Α’ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας και το απόγευμα της Τρίτης (19/08) η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 17:00 και τηλεοπτικά το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, αφού για τα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης η Πάφος δοκιμάζεται στην Σερβία κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Σέντρα στις 22:00 και μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

15:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Αλ Νασρ - Αλ Ίτιχαντ

Saudi Super Cup 2025

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Καλαμάτα – ΑΕΛ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

19:00

ΕΡΤ3

IAAF Diamond League

Λωζάνη

21:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Γουίνστον-Σάλεμ (Κυρίως Ταμπλό)

21:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

22:00

Novasports Prime

Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Γουόλσολ – Γκρίμσμπι

Sky Bet EFL League Two 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Ερυθρός Αστέρας – Πάφος

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ρέιντζερς - Κλαμπ Μπριζ

UEFA Champions League 2025-26

23:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Γουίνστον-Σάλεμ (Κυρίως Ταμπλό)

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

03:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρασίνγκ Κλουμπ – Πενιαρόλ

Copa Libertadores 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


