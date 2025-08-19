Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Τρίτης (19/08) - «Δίνουν μάχη» Παναθηναϊκός και ΑΕΚ
Οnsports Τeam 19 Αυγούστου 2025, 10:06
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (19/08).

Τις προσπάθειές τους για την απόκτηση δύο μέσων ενόψει των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων με την Σαμσουνσπόρ και Άντερλεχτ εντείνουν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, αντίστοιχα, καθώς «Δίνουν μάχη με τον χρόνο» για να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους και να δηλωθούν οι ποδοσφαιριστές στις ευρωπαϊκές λίστες.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός έχει «κυκλώσει» την περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο, με τον Αργεντίνο να «Μετράει μέρες» για να έρθει στην Ελλάδα για τους «ερυθρόλευκους», ενώ «Κίνηση – ματ για τον Ζαφείρη» ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



