Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/08) - Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (18/08).
Ανοίγει η αυλαία για το ελληνικό ποδόσφαιρο στη νέα σεζόν, καθώς τη Δευτέρα (18/08) θα διεξαχθούν οι πρώτες αναμετρήσεις της Α’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.
Στις 17:00 η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
19:30
|
Novasports 2HD
|
Σπέτσια – Σαμπντόρια
|
Coppa Italia 2025/26
|
20:00
|
Novasports Prime
|
Προεπισκόπηση Premier League
|
1η αγωνιστική
|
20:00
|
Novasports Start
|
Σπόρτινγκ Χιχόν – Κόρντομπα
|
Ποδόσφαιρο
|
22:00
|
Novasports Prime
|
Λιντς – Έβερτον
|
Premier League 2025/26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Έλτσε – Μπέτις
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Γιανίκ Σίνερ - Κάρλος Αλκαράθ
|
ATP Masters 1000 2025
|
22:15
|
Novasports 2HD
|
Τορίνο – Μόντενα
|
Coppa Italia 2025/26
|
22:15
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ζιλ Βισέντε – Πόρτο
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
01:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Σινσινάτι, Τελικός
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ