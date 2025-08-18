Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/08) - Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας

Οnsports Τeam

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (18/08).

Ανοίγει η αυλαία για το ελληνικό ποδόσφαιρο στη νέα σεζόν, καθώς τη Δευτέρα (18/08) θα διεξαχθούν οι πρώτες αναμετρήσεις της Α’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στις 17:00 η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: