Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/08) - Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας
Οnsports Τeam 18 Αυγούστου 2025, 11:00
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (18/08).

Ανοίγει η αυλαία για το ελληνικό ποδόσφαιρο στη νέα σεζόν, καθώς τη Δευτέρα (18/08) θα διεξαχθούν οι πρώτες αναμετρήσεις της Α’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στις 17:00 η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

19:30

Novasports 2HD

Σπέτσια – Σαμπντόρια

Coppa Italia 2025/26

20:00

Novasports Prime

Προεπισκόπηση Premier League

1η αγωνιστική

20:00

Novasports Start

Σπόρτινγκ Χιχόν – Κόρντομπα

Ποδόσφαιρο

22:00

Novasports Prime

Λιντς – Έβερτον

Premier League 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Έλτσε – Μπέτις

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Γιανίκ Σίνερ - Κάρλος Αλκαράθ

ATP Masters 1000 2025

22:15

Novasports 2HD

Τορίνο – Μόντενα

Coppa Italia 2025/26

22:15

COSMOTE SPORT 3 HD

Ζιλ Βισέντε – Πόρτο

Liga Portugal Betclic 2025-26

01:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Σινσινάτι, Τελικός

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


