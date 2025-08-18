Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (18/08) - «Super deal» ο Ολυμπιακός
Instagram / Thalys Henrique Gomes de Araújo
Οnsports Τeam 18 Αυγούστου 2025, 09:22
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (18/08). 

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Τάλις από την Παλμέιρας βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι κοντά σε «Super deal» μια και ο νεαρός ποδοσφαιριστής θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου στην Βραζιλία και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις στην ομάδα του για την επερχόμενη αποχώρησή του. 

Παράλληλα, «Καρβάλιο, ο εφικτός στόχος» είναι η επόμενη κίνηση που εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό για την ενίσχυση του ρόστερ, αφού «Το "2" το καλό», ήτοι ο Ντάβιντε Καλάμπρια ανακοινώθηκε και επίσημα από τους «πράσινους». 

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



