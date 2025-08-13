Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/08): Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ για το UEFA Super Cup
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (13/08), όπου δεσπόζει το Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ για το UEFA Super Cup 2025.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (13/08):
|
18:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Σινσινάτι, Φάση των 32
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σινσινάτι
|
20:00
|
ΕΡΤ3
|
Ελλάδα – Σκόπια
|
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
PreGame Show
|
UEFA Super Cup 2025
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σινσινάτι
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD / MEGA
|
Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
|
UEFA Super Cup 2025
|
00:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
PostGame Show
|
UEFA Super Cup 2025
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σινσινάτι
|
03:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Φλαμένγκο – Ιντερνασιονάλ
|
Copa Libertadores 2025
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ