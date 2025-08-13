Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/08): Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ για το UEFA Super Cup
EPA/Leszek Szymanski
Οnsports team 13 Αυγούστου 2025, 12:30
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (13/08), όπου δεσπόζει το Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ για το UEFA Super Cup 2025.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (13/08):

18:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Σινσινάτι, Φάση των 32

18:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σινσινάτι

20:00

ΕΡΤ3

Ελλάδα – Σκόπια

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

21:00

COSMOTE SPORT 1 HD

PreGame Show

UEFA Super Cup 2025

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σινσινάτι

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD / MEGA

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

UEFA Super Cup 2025

00:30

COSMOTE SPORT 1 HD

PostGame Show

UEFA Super Cup 2025

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

01:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σινσινάτι

03:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Φλαμένγκο – Ιντερνασιονάλ

Copa Libertadores 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


