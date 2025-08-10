Αθλητικές μεταδόσεις: Πρώτος τίτλος στην Αγγλία, Σάκκαρη, Ελλάδα - Σερβία και... πολύ ποδόσφαιρο

Onsports Team

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις live αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου.

Η πιο πλούσια Κυριακή του τελευταίου ενάμιση μήνα είναι αυτή που διανύουμε, μιας και πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κάνουν την έναρξή τους σταδιακά.

Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η αναμέτρηση που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο στην Αγγλία, αυτόν του Community Shield ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Λίβερπουλ και την Κυπελλούχο Κρίσταλ Πάλας, στο Γουέμπλεϊ.

Με ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει η φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ κόντρα στο Ισραήλ, στην Κύπρο (ένα ματς που έχει φέρει αντιδράσεις κατά της ΕΟΚ για την επιλογή του αντιπάλου, λόγω των όσων γίνονται στη Γάζα), ενώ σήμερα αγωνίζεται και η Μαρία Σάκκαρη στο Σινσινάτι.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Καρλσρούη Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2025 Γερµανία, Νίρµπουργκρινγκ – 2ος Αγώνας

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership

15:30 Novasports Prime Άγιαξ – Τέλσταρ Eredivisie

17:00 ΕΡΤ1 Κύπρος – Σερβία Διεθνής Φιλικός Αγώνας

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ FA Community Shield 2025

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι, Παολίνι - Σάκκαρη

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Λέστερ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κηφισιά – Αστέρας Aktor Φιλικός Αγώνας

18:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ – Λεβαδειακός Φιλικός Αγώνας

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Λίμπερτι – Μινεσότα Λινξ WNBARegularSeason

20:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Ισραήλ Διεθνής Φιλικός Αγώνας

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Φιλικός Αγώνας

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Τοντέλα Liga Portugal