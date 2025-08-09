Ομάδες

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού, το Ελλάδα-Σερβία και τα ευρωπαϊκά ματς
Onsports Team 09 Αυγούστου 2025, 10:59
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις live αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου.

To πολύ δυνατό φιλικό της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ στην Κύπρο, κόντρα στη Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς, ξεχωρίζει από το σημερινό αθλητικό «μενού», το οποίο αρχίζει και γίνεται ιδιαίτερα πλούσιο, με την έναρξη κάποιων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει και για το φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου στη Γερμανία.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2025 Γερµανία, Νίρµπουργκρινγκ – 1ος Αγώνας

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σαουθάμπτον-Ρέξαμ EFL Championship

16:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

17:00 ΕΡΤ1 Κύπρος – Ισραήλ Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Ντέρμπι EFL Championship

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship

19:45 Novasports Prime Φέγενορντ – Μπρέντα Eredivisie

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Νταντί Scottish Premiership

20:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Σερβία Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ

21:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Σάλκε Bundesliga 2

22:00 Novasports Prime PSV Αϊντχόφεν – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie

22:00 COSMOTE SPORT 8 HDOktagon 2025 74 (Τσεχία, Οστράβα)

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:30 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς – Ρασίνγκ Κλουμπ Liga Profesional Clausura

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αρούκα – Άβες Liga Portugal



