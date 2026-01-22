Ο Σαντίνο Αντίνο στις υπηρεσίες του Ράφα Μπενίτεθ (pics)

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός έκανε το colpo grosso, τινάζοντας την μπάνκα στον αέρα, με την απόκτηση του κορυφαίου ταλέντου της Αργεντινής, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού την Ρίβερ Πλέιτ και πλέον ο Ισπανός τεχνικός βάζει στη μεσοεπιθετική του «φαρέτρα» ότι ακριβώς του έλειπε.

Μετά από πολυήμερες και επίπονες διαπραγματεύσεις, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε πιστός στο στρατηγικό του πλάνο και κατάφερε να πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή μεταγραφή. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ, αφήνοντας στα… κρύα του λουτρού τη Ρίβερ Πλέιτ που έκανε ότι μπορούσε για να τον κάνει δικό της, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που τελικά «κέρδισε» τη μεγάλη «μάχη».

Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε προκρίνει εξαρχής την περίπτωση του Αργεντίνου παίκτη, με το επιτελείο της ομάδας να κάνει εξαιρετική δουλειά και κόντρα σε όλους εκείνους που παραπληροφορούσαν τον κόσμο και άφηναν διαρροές περί μη ολοκλήρωσης της μεταγραφής, ο Ισπανός τεχνικός πρόσθεσε στην μεσοεπιθετική του «φαρέτρα» ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Αργεντίνικου ποδοσφαίρου και ότι καλύτερο έχει βγάλει στην ιστορία της η Γοδόι Κρουζ.

Ο Αντίνο από τα 8 του χρόνια βρίσκεται στις Ακαδημίες της Γοδόι Κρουζ, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να αποτελεί ένας αναντικατάστατο μέλος στις Εθνικής της χώρας του. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια εξαιρετική κίνηση όχι μόνο σε ποδοσφαιρικό-αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και σε επικοινωνιακό, μιας και μιλάμε για παίκτη που έκαναν ότι μπορούσαν για να τον κάνουν δικό τους τόσο η Ρίβερ Πλέιτ, όσο και ο Ολυμπιακός.

Παράλληλα μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος αναμένεται να έχει τεράστια μεταπωλητική αξία, κάτι που πλέον αφορά ένα σημαντικό στοιχείο στις κινήσεις της ομάδας.

Τι προσφέρει όμως ο Αντίνο στο Μπενίτεθ;

Ο Αντίνο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ στην Αργεντινή και έχει όλο το… πακέτο. Εξαιρετική ηλικία, εξαιρετικός χαρακτήρας και τεράστιο ταλέντο, με αγωνιστικά χαρακτηριστικά που ήθελε ο Μπενίτεθ για να «δέσει» το μεσοεπιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού της ομάδας του.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ισπανός τεχνικός θέλει να βάλει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ταχύτητα και δύναμη. Και οι κινήσεις που γίνονται, γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Τετέι, Παντελίδης, Αντίνο, μαζί με τους Πελίστρι, Τζούριτσιτς και Ζαρουρί, δημιουργούν αυτό ακριβώς που θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού με τον Αργεντίνο να είναι το… κερασάκι στην πράσινη τούρτα.

Ταχύτητα, αθλητικότητα και έκρηξη αποτελούν τα τρία χαρακτηριστικά στοιχεία του Αντίνο. Η τεχνική του είναι εξαιρετική αλλά λόγω του νεαρού της ηλικίας του έχει περιθώριο για μεγάλη βελτίωση. Αγωνίζεται στο αριστερό άκρο με ανάποδο πόδι, του αρέσει να ξεκινάει τις προσπάθειές του πάνω στην γραμμή και να συγκλίνει, αλλά και να δημιουργεί χώρους για να μπορέσει να πηγαίνει στο… αγαπημένο του ένας εναντίον ενός, ενώ στη μέχρι τώρα πορεία του έχει αποδείξει ότι «το έχει» να συνεργάζεται με τον μπακ που έχει στο πλευρό του.

Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο Αντίνο θα πρέπει να πάρει χρόνο για να μπορέσει να προσαρμοστεί στα δεδομένα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αλλά και στα «θέλω» του Μπενίτεθ και του Παναθηναϊκού.