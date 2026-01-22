Στον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Αντίνο μέχρι το 2030 - Το νούμερο που πήρε

Οnsports Team

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 4,5 χρόνια

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και επίσημα τη σπουδαία μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, την πιο ακριβή της ιστορίας τους, μιας και ξεπέρασε τα 8 εκατ. ευρώ.

Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ υπέγραψε μέχρι το 2030 και θα φοράει τη φανέλα με το Νο10.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ της Αργεντινής! Ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την πέμπτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Σαντίνο Αντίνο γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005 στη Βίλα Νουέβα της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία οκτώ ετών στην ακαδημία της Γοδόι Κρουζ. Στα 18 του έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στη Γοδόι Κρουζ και χρίστηκε διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής, με την οποία έφτασε έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 του 2025.

Στον Παναθηναϊκό θα πάρει τη φανέλα με τον αριθμό 10!

Καλωσορίζουμε τον Σαντίνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού»!