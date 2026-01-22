Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Αντίνο μέχρι το 2030 - Το νούμερο που πήρε
Οnsports Team 22 Ιανουαρίου 2026, 12:02
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Στον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Αντίνο μέχρι το 2030 - Το νούμερο που πήρε

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 4,5 χρόνια

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και επίσημα τη σπουδαία μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, την πιο ακριβή της ιστορίας τους, μιας και ξεπέρασε τα 8 εκατ. ευρώ.

Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ υπέγραψε μέχρι το 2030 και θα φοράει τη φανέλα με το Νο10.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ της Αργεντινής! Ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την πέμπτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Σαντίνο Αντίνο γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005 στη Βίλα Νουέβα της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία οκτώ ετών στην ακαδημία της Γοδόι Κρουζ. Στα 18 του έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στη Γοδόι Κρουζ και χρίστηκε διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής, με την οποία έφτασε έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 του 2025.

Στον Παναθηναϊκό θα πάρει τη φανέλα με τον αριθμό 10!

Καλωσορίζουμε τον Σαντίνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού»!



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αρνήθηκε η Φερεντσβάρος να δώσει έξτρα εισιτήρια
22 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Αρνήθηκε η Φερεντσβάρος να δώσει έξτρα εισιτήρια
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ
Παναθηναϊκός: Η φανέλα με το νούμερο «10» - Από τους Δομάζο και Ρότσα, στον Γκονζάλες και τον Αντίνο
41 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Η φανέλα με το νούμερο «10» - Από τους Δομάζο και Ρότσα, στον Γκονζάλες και τον Αντίνο
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ και Μπέτις τιμούν τα θύματα της τραγωδίας στην Ανδαλουσία
1 ώρα πριν ΠΑΟΚ και Μπέτις τιμούν τα θύματα της τραγωδίας στην Ανδαλουσία
ΜΠΑΣΚΕΤ
Αβδάλας: «Υπέγραψε» την νίκη του Βιρτζίνια Τεκ
2 ώρες πριν Αβδάλας: «Υπέγραψε» την νίκη του Βιρτζίνια Τεκ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved