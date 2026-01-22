Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Η φανέλα με το νούμερο «10» - Από τους Δομάζο και Ρότσα, στον Γκονζάλες και τον Αντίνο
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 22 Ιανουαρίου 2026, 13:03
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Η φανέλα με το νούμερο «10» - Από τους Δομάζο και Ρότσα, στον Γκονζάλες και τον Αντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο πήρε τη φανέλα με το «10» και μπήκε σε μια λίστα με ορισμένα ιστορικά ονόματα για τον Παναθηναϊκό.

 Ο Παναθηναϊκός ολοκήρωσε την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορία τους με την απόκτηση του Αργεντινού, Σαντίνο Αντίνο.

Ο 20χρονος εξτρέμ κόστισε περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ στο Τριφύλλι και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού», μάλιστα, επέλεξε να φορέσει τον αριθμό «10». 

Ένα νούμερο με βαριά ιστορία, καθώς στο παρελθόν το έχουν δοξάσει ορισμένοι από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Με πρώτο και καλύτερο τον θρυλικό Μίμη Δομάζο.

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα και ο Έκι Γκονζάλες είναι δύο ακόμα Αργεντίνοι που έχουν χαρακτεί στη μνήμη των φιλάθλων με το 10 στην πλάτη, ενώ για λίγο το είχε φορέσει και ο Χουάν Χοσέ Μπορέλι, πριν καταλήξει στο 7. 

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού που φόρεσαν το «10» πριν τον Αντίνο:

  • Τετέ
  • Μπερνάρντ
  • Κάρλιτος
  • Γκαγιάς Ζαχίντ
  • Άντονι Μουνιέ
  • Ζέκα
  • Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος
  • Σίντνεϊ Γκοβού
  • Κλέιτον
  • Έκι Γκονζάλες
  • Ζοέλ Επαλέ
  • Ντέρεκ Μπόατενγκ
  • Καρλχάιντς Πφλίπσεν
  • Μπλένταρ Κόλα
  • Αλέξης Αλεξούδης
  • Σπύρος Μαράγκος
  • Δημήτρης Μάρκος
  • Χουάν Χοσέ Μπορέλι (καθιερώθηκε με το 7)
  • Γιώργος Δώνης (καθιερώθηκε με το 11)
  • Λούης Χριστοδούλου
  • Κώστας Φραντζέσκος
  • Βαγγέλης Βλάχος
  • Χρίστο Κόλεφ
  • Πάρης Γεωργακόπουλος
  • Χουάν Ραμόν Ρότσα
  • Γιώργος Δεληκάρης
  • Μάικ Γαλάκος
  • Μίμης Δομάζος
  • Βαγγέλης Πανάκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Στον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Αντίνο μέχρι το 2030 - Το νούμερο που πήρε

Στον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Αντίνο μέχρι το 2030 - Το νούμερο που πήρε
EUROPA LEAGUE

Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Με τριάδα στην άμυνα το πλάνο του Μπενίτεθ - Η ώρα και το κανάλι

Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Με τριάδα στην άμυνα το πλάνο του Μπενίτεθ - Η ώρα και το κανάλι

Ροή ειδήσεων

STORIES
Οι «μάχες» των ελληνικών ομάδων στο Instagram του ONSPORTS (poll)
5 λεπτά πριν Οι «μάχες» των ελληνικών ομάδων στο Instagram του ONSPORTS (poll)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η απάντηση του Γιάγκουσιτς για τον Παναθηναϊκό
30 λεπτά πριν Η απάντηση του Γιάγκουσιτς για τον Παναθηναϊκό
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ
Ο Σαντίνο Αντίνο στις υπηρεσίες του Ράφα Μπενίτεθ (pics)
36 λεπτά πριν Ο Σαντίνο Αντίνο στις υπηρεσίες του Ράφα Μπενίτεθ (pics)
ΣΠΟΡ
Αποκαλυπτικός ο Τσιτσιπάς: «Είχα έναν χαζό τραυματισμό παίζοντας ποδόσφαιρο πριν το τουρνουά»
1 ώρα πριν Αποκαλυπτικός ο Τσιτσιπάς: «Είχα έναν χαζό τραυματισμό παίζοντας ποδόσφαιρο πριν το τουρνουά»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved