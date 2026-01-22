Παναθηναϊκός: Η φανέλα με το νούμερο «10» - Από τους Δομάζο και Ρότσα, στον Γκονζάλες και τον Αντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο πήρε τη φανέλα με το «10» και μπήκε σε μια λίστα με ορισμένα ιστορικά ονόματα για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ολοκήρωσε την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορία τους με την απόκτηση του Αργεντινού, Σαντίνο Αντίνο.

Ο 20χρονος εξτρέμ κόστισε περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ στο Τριφύλλι και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού», μάλιστα, επέλεξε να φορέσει τον αριθμό «10».

Ένα νούμερο με βαριά ιστορία, καθώς στο παρελθόν το έχουν δοξάσει ορισμένοι από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Με πρώτο και καλύτερο τον θρυλικό Μίμη Δομάζο.

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα και ο Έκι Γκονζάλες είναι δύο ακόμα Αργεντίνοι που έχουν χαρακτεί στη μνήμη των φιλάθλων με το 10 στην πλάτη, ενώ για λίγο το είχε φορέσει και ο Χουάν Χοσέ Μπορέλι, πριν καταλήξει στο 7.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού που φόρεσαν το «10» πριν τον Αντίνο: