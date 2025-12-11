EuroLeague - Europa League: Ώρα Παναθηναϊκού

Απόψε είναι η βραδιά του «τριφυλλιού» με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να θέλει να επιστρέψει στις νίκες με το διπλό μέσα στο Μιλάνο(21:30) και λίγο αργότερα οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ να θέλουν να πάρουν την νίκη κόντρα στην Πλζεν (22:00) που θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Οι ελληνικές ομάδες μπορεί να ρίχνονται στη «μάχη» των ευρωπαϊκών Κυπέλλων απόψε, αλλά η βραδιά ανήκει στον Παναθηναϊκό.

Μετά το τέλος των σπουδαίων εκτός έδρας αγώνων της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ κόντρα σε Σάμσουνσπορ και Λουντογκόρετς, για το Conferece League και το Europa League αντίστοιχα, παίρνουν σειρά οι ομάδας μπάσκετ και ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού.

Απόψε οι ομάδες του «τριφυλλιού» έχουν την ευκαιρία να εδραιωθούν για τα καλά στις κορυφαίες θέσεις της EuroLeague και του Europa League, βάζοντας ισχυρές βάσεις για να πετύχουν τους στόχους τους.

Πρώτη ξεκινάει η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού η οποία από χθες το βράδυ βρίσκεται στο Μιλάνο για την πολύ κρίσιμη και συνάμα δύσκολη αναμέτρηση με την Αρμάνι. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν προέρχονται από την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια και θέλουν την νίκη για να μπορέσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να ανακτήσουν ψυχολογία, εν όψει της πολύ δύσκολης συνέχειας του προγράμματος μέχρι και τις αρχές του νέου έτους.

Ο Εργκίν Αταμάν για ένα ακόμα ματς δε θα έχει στη διάθεσή του τους Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς, οι οποίοι παρέμειναν στην Αθήνα και μετρούν αντίστροφα για να επιστρέψουν σε αγωνιστική δράση, αλλά θα έχει στη διάθεσή του την απόλυτη τρέλα των φίλων της ομάδας. Στην πόλη της Ιταλίας βρίσκονται περίπου 2000 φίλοι του «τριφυλλιού» οι οποίοι αναμένεται να δώσουν βροντερό παρών στην αποψινή αναμέτρηση και να βοηθήσουν με τη φωνή τους και την ψυχή τους να πάρει ο Παναθηναϊκός τη 10η νίκη του στη διοργάνωση.

Μισή ώρα μετά το τζάμπολ στο «Unipol Forum», στις 22:00 ακριβώς θα γίνει η σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο μεταξύ Παναθηναϊκού και Βικτόρια Πλζεν. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 14η θέση της κατάταξης έχοντας 9 βαθμούς, όσους και οι αντίπαλοί τους και μετά την νίκη τους επί της Στουρμ Γκρατς θέλουν να πάρουν ένα ακόμα τρίποντο, να φτάσουν τους 12 βαθμούς και να έχουν κάτι περισσότερο από «ζωντανές» της ελπίδες τους για πλασάρισμα στην οκτάδα και απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Τη διαφορά και στο ματς του ΟΑΚΑ αναμένεται να την κάνει και πάλι ο κόσμος του Παναθηναϊκού ο οποίος εκτός από την Ιταλία αναμένεται να δώσει βροντερό παρών και στο Μαρούσι για να μπορέσει να βοηθήσει από τη μεριά του την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να κάνει ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για τη συνέχεια της πορείας του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.