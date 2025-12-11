Έτσι θα είναι το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στο εναρκτήριο ματς του EuroBasket 2029

Onsports Team

Η πρώτη φωτογραφία του ιστορικού γηπέδου που θα γίνει μπασκετικό για ένα βράδυ, για να διεξαχθεί το πρώτο ματς της διοργάνωσης του Ευρωμπάσκετ το 2029.

Το EuroBasket 2029 θα διεξαχθεί σε τέσσερις χώρες. Ισπανία, Ελλάδα, Σλοβενία και Εσθονία. Σε αυτές θα φιλοξενηθούν όμιλοι, ενώ η τελική φάση θα λάβει χώρα στην Ιβηρική. Με τους αγώνες να διεξάγονται στη «Movistar Arena».

Όμως η καινοτομία που κάνει τη διαφορά, είναι το εναρκτήριο ματς της διοργάνωσης. Αυτό θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη και στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Οι Ισπανοί θα διεξάγουν μια αναμέτρηση στην ιστορική έδρα της ποδοσφαιρικής Ρεάλ Μαδρίτης.

Η φωτογραφία με το πώς θα διαμορφωθεί το γήπεδο των «μερένχες»… κόβει την ανάσα. Το ματς θα γίνει μπροστά σε 80.000 φιλάθλους.

Η Ελλάδα θα έχει το δικό της όμιλο να διεξάγεται στο Telekom Center Athens όπως είναι γνωστό. Το γήπεδο που αποτέλεσε το «όπλο» της υποψηφιότητας για να προκριθεί.