«Καφέδες, φωτοβολταϊκά, ΕΟΚ: Οι δουλειές του Μαυραγάνη»

Σύμφωνα με έρευνα του SDNA.GR οι φίλοι του Προέδρου της ΕΟΚ, κ. Λιόλιου, κ.κ. Μαυραγάνης και Κουτρούλης εκτός από συνεργάτες στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι και συνεργάτες σε άλλες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο μοιάζει να μη συνάδει με την ηθική που ευαγγελίστηκε ο Πρόεδρος.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα είδε το φως της δημοσιότητας στο SDNA.GR, αναφορικά με τις φιλίες και τις συνεργασίες του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κ. Βαγγέλη Λιόλιου.

Η έρευνα αυτή έχει να κάνει με τις συνεργασίες που υπάρχουν μεταξύ των επιστήθιων φίλων του Προέδρου της ΕΟΚ, κ.κ. Μαυραγάνη και Κουτρούλη. Συνεργασίες που εκτός του χώρου της ΕΟΚ, επεκτείνονται στον χώρο του καφέ, αλλά και στον χώρο των φωτοβολταϊκών. Κάτι που ίσως να δημιουργεί θέμα στο προφίλ του κ. Λιόλιου.

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον Πρόεδρο της ΕΟΚ, για τον άνθρωπο κλειδί του, αλλά και την εταιρία που συνεταιρίζεται με τον υπεύθυνο οικονομικών υπηρεσιών της ΕΟΚ.

