Μαρόκο: Στην αποστολή για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Eurokinissi

Οnsports Τeam

Στη λίστα του Ουαλίντ Ρεγκρανί για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής βρίσκεται με κάθε… επισημότητα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού και «βαρύ πυροβολικό» της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δώσει κανονικά το «παρών» στο Κόπα Άφρικα που θα διεξαχθεί στην πατρίδα του και στο οποίο τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» έχουν υψηλές βλέψεις, ακόμα και για την κατάκτηση του τουρνουά.

Την Πέμπτη (11/12) ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας, Ουαλίντ Ρεγκραγκί, ανακοίνωσε την τελική του επιλογή, στην οποία περιλαμβάνεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Μάλιστα, ο άσος των Πειραιωτών είναι ο μοναδικός «Έλληνας» που μετέχει στην αποστολή, ενώ το «παρών» δίνει και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ.

Το Μαρόκο μετέχει στον 1ο όμιλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μαζί με το Μάλι, τη Ζάμπια και τα Νησιά Κομόρες. Η πρώτη αναμέτρηση για τους διοργανωτές έχει οριστεί για την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, όπου θα αντιμετωπίσουν τους νησιώτες.