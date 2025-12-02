Η ερώτηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ: Πόσο κοστίζει η ανακαίνιση του ΣΕΦ στον Έλληνα φορολογούμενο;

Οnsports Τeam

Τη στιγμή που η διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας πανηγυρίζει την εγκατάσταση μονάδας ψύξης, ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει το δυσθεώρητο ποσό του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ, για ένα γήπεδο το οποίο από το καλοκαίρι έχει παραχωρηθεί στην ομάδα του Ολυμπιακού. -Τα ερωτήματα που χρήζουν άμεσων απαντήσεων είναι πολλά!

Η υπόθεση παραχώρησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στη διοίκηση του Ολυμπιακού είχε εγείρει πάρα πολλά ερωτήματα από την πρώτη κιόλας στιγμή που έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων, μεταξύ των ανθρώπων της ομάδας και της Κυβέρνησης.

Ερωτήματα αναφορικά με το γιατί οι διοικούντες την ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν υπέγραφαν τη συμφωνία που προσφερόταν από την Πολιτεία, αναφορικά με το τι ακριβώς ζητούσαν οι ίδιοι από την Πολιτεία και πάρα πολλά ερωτήματα αναφορικά με το οικονομικό σκέλος της πρότασης που κατέθεσε η Κυβέρνηση στην «ερυθρόλευκη» διοίκηση.

Οικονομικό σκέλος, που στο ξεκίνημα των συζητήσεων -και σε θεωρητικό πάντα πλαίσιο- ήταν ανάλογο με τη συμφωνία που είχε ήδη υπογραφεί μεταξύ Παναθηναϊκού και Κυβέρνησης για το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Στην πορεία, όμως, φάνηκε ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάτι που έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρο πριν από λίγες ημέρες.

Όταν η διοίκηση του ΣΕΦ (το οποίο ανήκει με κάθε επισημότητα στον Ολυμπιακό) και η Πρόεδρός της κ. Τσιλιγκίρη προσωπικά με επίσημη ανακοίνωσή πανηγύρισε για την εξασφάλιση κρατικής χρηματοδότησης που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ για τοποθέτηση ψυκτικής μονάδας.

Και όπως όλα δείχνουν αυτή είναι μόνο η αρχή!

Ουσιαστικά μιλάμε για μια περίπτωση με οσμή… σκανδάλου, μιας και έχουμε να κάνουμε με μια Α.Ε. η οποία δέχεται μια τεράστια χρηματοδότηση από το ίδιο το κράτος. Από τον Έλληνα φορολογούμενο.

Σε απλά ελληνικά ο κάθε ένας Έλληνας φορολογούμενος θα κληθεί να βγάλει από την τσέπη του χρήματα για να συμπληρωθεί τεράστιο ποσό του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και να τοποθετηθεί στο ΣΕΦ, το οποίο ανήκει στον Ολυμπιακό, μονάδα ψύξης.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αλλά και όλα όσα έχουν δημοσιευτεί διάσπαρτα υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με την Κυβέρνηση για την χρηματοδότηση των έργων της ενεργειακής αναβάθμισης και αναγκαίων συντηρήσεων κτιρίου. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι και εύλογα και ξεκάθαρα:

Ποια είναι τα «αναγκαία έργα συντήρησης κτιρίου»;

Ποια είναι τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης;

Πόσο θα κοστίσουν τα έργα αυτά;

Ποιος θα κληθεί να βάλει το χέρι για να πληρωθούν τα έργα αυτά; Το κράτος; Δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος ή ο Ολυμπιακός;

Σε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο που στην κοινωνία γενικότερα υπάρχουν πολλά ερωτήματα, σε διαφόρους τομείς της καθημερινότητας των πολιτών, καλό θα ήταν η Κυβέρνηση και του Υπουργείο Αθλητισμού να βγουν μπροστά και να δώσουν άμεσα απαντήσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική κατάσταση των πολιτών, αλλά και σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας αλλά και του αθλητισμού.

Αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι η Κυβέρνηση για τους δικούς της λόγους δείχνει μια ξεκάθαρη εύνοια προς μιας συγκεκριμένη ομάδα, παραχωρώντας της ακίνητα, παραχωρώντας της εκτάσεις και πληρώνοντας εργασίες αναβάθμισης προς όφελός της.

Κάτι που δεν έχει συμβεί με καμία άλλη ομάδα, πλην του Ολυμπιακού, στο παρελθόν.

Και καλό θα ήταν άπαντες να μάθουν από τα πλέον επίσημα χείλη τον λόγο που υπάρχει αυτή η άνιση μεταχείριση μεταξύ Ολυμπιακού και υπολοίπων ομάδων της χώρας.