Αναντολού Εφές: Μετά τον Ολυμπιακό, θέλει στο καναβάτσο και τους «πράσινους»

Η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ «χτίστηκε» για να φτάσει μακριά και με τον… αέρα της νίκης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θέλει να επικρατήσει στο «σπίτι» της και του Παναθηναϊκού.

Η αλήθεια είναι ότι από την ημέρα που ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει τη χώρα του, να αφήσει την Εφές και να βάλει την υπογραφή του στο ηγεμονικό συμβόλαιο που του πρότεινε ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν έχει καταφέρει να βρει την νέα της… ταυτότητα και τη σταθερότητα που θα ήθελε.

Ο Τούρκος τεχνικός αποτελεί το μεγαλύτερο και ισχυρότερο κεφάλαιο της ομάδας της Κωνσταντινούπολης και η αντικατάστασή του δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

Οι Τούρκοι, όμως, μόνο… κολλημένοι δεν είναι στον Αταμάν και έχουν κάνει βήματα προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν και πάλι στην κορυφή. Ή όσο το δυνατόν ψηλότερα.

Το προσπάθησαν πέρσι, με τον Λούκα Μπάνκι στον πάγκο τους, αλλά ο Ιταλός τεχνικός έπεισε πάνω στον Παναθηναϊκό του Αταμάν. Και φέτος άλλαξαν πολλά, αρχής γενομένης από τον Μπάνκι.

Το νέο προφίλ της Εφές

Η διοίκηση της Εφές αποφάσισε να κάνει δικό της τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ με τον πολύπειρο τεχνικό μετά από 4 χρόνια παρουσίας στο ΝΒΑ να αποφασίζει να επιστρέψει στην Ευρώπη για να κάνει τη διαφορά με τον τουρκικό σύλλογο.

Μπορεί οι απώλειες των Ελάιτζα Μπράιαντ, Νταν Οτούρου και Ντάριους Τόμσον να μοιάζουν μεγάλες, οι παίκτες που ήρθαν, όμως, έχουν την ποιότητα και την εμπειρία για να ανταποκριθούν.

Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ και Αϊζάια Κορντινιέ ξέρουν απέξω και… ανακατωτά το τι πρέπει να κάνουν, οι Τζόρνταν Λόιντ και Σεμούς Χαζέρ προέρχονται από ένα εξαιρετικό EuroBasket, έχοντας αφήσει υποσχέσεις για την νέα σεζόν, ενώ ο Γιώργος Παπαγιαννης θα δώσει μέγεθος στη ρακέτα και αν βρει ρυθμό μπορεί να δώσει λύσεις στην επίθεση.

Το ταβάνι της θα κρίνουν οι Κόουλ Σουάιντερ και Κάι Τζόουνς, με τον τελευταίο να καλείται να καλύψει το σημαντικό κενό του τραυματία Βενσάν Πουαριέ, που θα χάσει μέρος της κανονικής περιόδου, ενώ ο πρώτος έχει ξεκινήσει τη σεζόν κάτι περισσότερο από «καυτός», έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων.

Και φυσικά οι Σέιν Λάρκιν, Ρόλαντ Σμιτς, Ροντρίγκ Μπομπουά, Πι Τζέι Ντόζιερ και Ερτζάν Οσμάνι θα είναι οι παίκτες που θα κληθούν να τραβήξουν… κουπί, περισσότερο από ποτέ, σε μια από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές σεζόν στην ιστορία.

Το διπλό στο ΣΕΦ και το ρεκόρ στο 2-2

Στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές η Εφές βρίσκεται στην 11η θέση έχοντας ρεκόρ 2-2. Όμως η ψυχολογία της ομάδας του Ιγκόρ Κοκόσκοφ είναι στα… ύψη, μιας και οι Τούρκοι προέρχονται από την πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη τους επί του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 78-82. Η Εφές ξεκίνησε με το δεξί στη EuroLeague, επικράτησε της Μακάμπι με 85-78, ακολούθησαν δύο ήττες εντός και εκτός από Χαποέλ και Παρτιζάν αντίστοιχα, για να έρθει το διπλό στον Πειραιά και να… στρώσει την κατάσταση.

Ο φυσικός ηγέτης και οι παίκτες που βγαίνουν μπροστά

Για μία ακόμα σεζόν ο παίκτης που θα κληθεί να πάρει πάνω του όλη την Εφές, δεν είναι άλλος από τον Σέιν Λάρκιν. Ο πολύπειρος γκαρντ των Τούρκων, όπως έδειξε και στο EuroBasket, δείχνει να είναι στην πιο ώριμη κατάστασή του, εκμεταλλευόμενος τόσο το ταλέντο του όσο και τους συμπαίκτες του στο έπακρο. Ο Λάρκιν στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές «μετράει» 15,2 πόντους μέσο όρο, με 43,8% στα τρίποντα και 3,5 ασίστ, όντας ο ιθύνον νους των Τούρκων.

Μαζί με τον Λάρκιν πρώτος σκόρερ είναι και ο Οσμανί που έχει και αυτός 15,2 πόντους, «κατεβάζει» 4,8 ριμπάουντ και «ανοίγει» εξαιρετικά το γήπεοδ, ενώ ακολουθεί ο Ιζαάκ Κορντινιέ με 13,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ. Από κοντά και ο Τζόρνταν Λόιντ ο οποίος δε μπορεί να περάσει απαρατήρητος (12,2 πόντοι), ενώ στον πρόσφατο αγώνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας κατέθεσε διαπιστευτήρια ο Κόουλ Σουίντερ, ο οποίος δεν πρέπει να μείνει μόνος του στο τρίποντο ούτε για… πλάκα, μιας και «πυροβολεί» με 62,5%.

Και φυσικά ο Νικ Ουάιλερ Μπαμπ, ο οποίος πέραν των εξαιρετικών αμυντικών του αρετών (κορυφαίος αμυντικός για την περασμένη σεζόν) κάνει τα πάντα πάνω στο παρκέ έχοντας 6,2 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ.

Αναλυτικά το ρόστερ και τα στατιστικά της Εφές

Αναλυτικά οι αγώνες της Εφές