Η σεζόν MVP από το…πρωί φαίνεται

Ο Κέντρικ Ναν υπέγραψε το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού μέσα στη Βιτόρια με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο και το Onsports παρουσιάζει τα κατορθώματα του στις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague, που έχουν… οσμή MVP.

Τα χαράματα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 5 το πρωί, η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR προσγειώθηκε στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” μετά τη μεγάλη νίκη του επί της Βιτόρια στη “Fernando Buesa Arena”.

Οι “πράσινοι” μπορεί να είχαν τον έλεγχο του αγώνα στα… 37 από τα 40 λεπτά της αναμέτρησης, μπορεί να είχαν πάρει προβάδισμα 17 πόντων, μπορεί να φαινόταν αδύνατο να χάσουν το παιχνίδι, αλλά έφτασαν μια ανάσα από το να “αυτοκτονήσουν”.

MVP back to back

Αλλά είχαν και τον Κέντρικ Ναν. Τον καλύτερο, τον πολυτιμότερο, τον κορυφαίο παίκτη της λίγκας. Ο περσινός MVP έχει βάλει πλώρη για να οδηγήσει την ομάδα του στην επιστροφή της στην κορυφή της Ευρώπης και παράλληλα να κάνει το back to back, παίρνοντας το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο του MVP.

Και η αλήθεια είναι πως ο Αμερικανός έχει ξεκινήσει τα… δικά του από νωρίς και δείχνει σε… άγρια κατάσταση.

Βγάζει μάτια με το “καλημέρα”

Μέχρι στιγμής, μετά το πέρας των τριών πρώτων αγωνιστικών του πρωταθλήματος, ο Κέντρικ Ναν, σε 29:45 λεπτά συμμετοχής “μετράει” 20,3 πόντους μέσο όρο με 68,8% στα δίποντα, 25% στα τίποτα, 100% στις ελεύθερες βολές, έχοντας παράλληλα 4 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ, 0,3 κλεψίματα και 2,7 λάθη.

Black Jack και double double στην πρεμιέρα

Το… κοντέρ του κόντρα στη Μπάγερν σταμάτησε σε… black jack. Ο Αμερικάνος είχε 21 πόντους, με 9/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ και 10 ασίστ σημειώνοντας το πρώτο double double της σεζόν.

Στα ρηχά με την Μπαρτσελόνα

Τη δεύτερη αγωνιστική κόντρα στην Μπαρτσελόνα ο Ναν για τα… κυβικά του έμεινε σε ρηχά νερά έχοντας 10 πόντους με 4/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα και 2/2 βολές και χθες είχε έτοιμη μια απίθανη μπασκετική παράσταση.

“30άρα” και ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην Βιτόρια

Πάτησε το παρκέ της “Fernando Buesa Arena” για 30:48 λεπτά και είχε συνολικά 30 πόντους με 9/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 3/3 βολές, κατεβάζοντας παράλληλα 7 ριμπάουντ και μοιράζοντας 2 ασίστ. Και φυσικά κερασάκι στην τούρτα δεν είναι άλλο από το απίθανο buzzer beater που πέτυχε στην τελευταία φάση του αγώνα κόντρα σε δύο παίκτες της Μπασκόνια.

Ο Κέντρικ Ναν αυτή τη στιγμή μοιάζει με το μεγαλύτερο “όπλο” που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Ένας παίκτης με σταθερή απόδοση, που ξέρει τα κατατόπια και μπορεί να “οδηγήσει” την ομάδα με ασφάλεια μέχρι τη στιγμή που θα μπορέσουν να μπουν στην εξίσωση, στον απαιτούμενο βαθμό, οι νέοι παίκτες.

Δείτε ΕΔΩ τα συνολικά στατιστικά του Ναν στη EuroLeague