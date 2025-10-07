Παναθηναϊκός AKTOR: Η άμυνα θα δώσει λύσεις στον «Γολγοθά»

Το Onsports παρουσιάζει το άκρως βεβαρυμμένο και απαιτητικό πρόγραμμα του «τριφυλλιού» τον Οκτώβριο, με τον Εργκίν Αταμάν να πρέπει μέσα από τα παιχνίδια να «στρώσει» την αμυντική λειτουργία της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός έχασε μια τεράστια ευκαιρία να ξεκινήσει με το δεξί.. εις διπλούν τις υποχρεώσεις τους στη EuroLeague, μιας και η κάκιστη εμφάνισή του στον εντός έδρας αγώνα με τη Μπαρτσελόνα, για τη δεύτερη αγωνιστική, τον «ανάγκασε» σε ήττα.

Από τον πρώτο, κιόλας, αγώνα της σεζόν απέναντι στην Μπάγερν η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε δείξει ότι έχει ξεκάθαρα αγωνιστικά προβλήματα, που όμως είναι απόλυτα φυσιολογικά για την εποχή την οποία διανύουμε. Τα προβλήματα αυτά εμφανίστηκαν και στον δεύτερο αγώνα απέναντι στους Καταλανούς και «οδήγησαν» στην ήττα.

Χρόνος + υπομονή + επιμονή = άμυνα

Τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό με την αμυντική λειτουργία της ομάδας η οποία χρειάζεται χρόνο για να μπορέσει να… ρολάρει. Θα πρέπει οι παίκτες να αντιληφθούν πλήρως τον ρόλο τους, να υπάρξει η κατάλληλη χημεία μεταξύ νέων και παλιών και εν συνεχεία η δουλειά να βγει στο παρκέ.

Δουλειά μέσα από τους αγώνες

Η αλήθεια είναι ότι χώρος και… χρόνος για προπόνηση δεν υπάρχει αρκετός και ο Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να δουλέψει την ομάδα του μέσα από τους αγώνες. Και το μεγάλο «κλειδί» σε αυτό το κομμάτι θα είναι οι νίκες. Όσο ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να συλλέγει ροζ φύλλα η δουλειά θα γίνεται με μεγαλύτερη άνεση και χωρίς πίεση. Αυτό όμως μόνο εύκολο δεν είναι μια και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για τις επόμενες 20+ ημέρες είναι ιδιαιτέρως… φορτωμένο.Παιχνίδια, ταξίδια, ντέρμπι…

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» μέχρι το τέλος Οκτωβρίου έχουν να δώσουν συνολικά 9 παιχνίδια. Έξι παιχνίδια για τη EuroLeague και τρία παιχνίδια για τη Stoiximan GBL και ανάμεσα σε αυτά τα ματς έχουν να δώσουν και ένα ντέρμπι «αιωνίων» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να κάνουν και πέντε ταξίδια, μιας και θα βρεθούν σε Βιτόρια, Κωνσταντινούπολη, Μπολόνια, Μονακό και Ρόδο.

Τα ταξίδια επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την ομάδα, ενώ την ίδια στιγμή καθιστούν απαγορευτικές τις… εντός έδρας προπονήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα να βρει τον ρυθμό που απαιτείται.

Διπλά που έρχονται μόνο από την άμυνα

Τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια του «τριφυλλιού» κρύβουν τεράστιες παγίδες με την άμυνα της ομάδας να είναι το «κλειδί» της νίκες. Μπασκόνια, Εφές, Μπολόνια και Μονακό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να νικηθούν αν ο Παναθηναϊκός δεν παίξει στοιχειώδη άμυνα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι «πράσινοι» δέχονται 91 πόντους μέσο όρο στα δύο πρώτα ματς της EuroLeague (79 από τη Μπάγερν και 103 από τη Μπαρτσελόνα) και μάλιστα μέσα στο «Telekom Center Athens». Επίδοση που αν μη τι άλλο κάνει πιο δύσκολη τη ζωή των «πράσινων».

Το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» τον Οκτώβριο

Διοργάνωση Παιχνίδι Ημερομηνία

EuroLeague Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 9/10

Stoixima GBL Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 12/10

EuroLeague Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν 15/10

EuroLeague Εφές-Παναθηναϊκός 17/10

Stoiximan GBL Κολοσσός Ρ.-Παναθηναϊκός 19/10

EuroLeague Βίρτους-Παναθηναϊκός 24/10

Stoiximan GBL Παναθηναϊκός-Προμηθέας 26/10

EuroLeague Παναθηναϊκός-Μακάμπι 28/10

EuroLeague Μονακό-Παναθηναϊκός 31/10