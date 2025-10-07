Super League: Το... χόμπι των Ελλήνων παραγόντων - 5 αλλαγές προπονητή σε μόλις 6 αγωνιστικές

Onsports Team

Πριν καν συμπληρωθεί το 1/4 του πρωταθλήματος της Super League, 5 ομάδες έχουν προχωρήσει ήδη σε απομάκρυνση του προπονητή τους!

Η υπομονή στον ελληνικό αθλητισμό και ειδικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι... άγνωστη λέξη για τους παράγοντες.

Η Super League 2025/26 έχει διανύσει μόλις έξι αγωνιστικές από τις 26 συνολικά της κανονικής περιόδου (ακολουθούν playoffs και playouts), οι ομάδες βρίσκονται ακόμα υπό διαμόρφωση και προσπαθούν να δείξουν τις πραγματικές τους δυνατότητες, αλλά κάποιοι σύλλογοι έχουν ήδη προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές!

Ήδη, πριν καν συμπληρωθεί μια εβδομάδα μέσα στον Οκτώβριο, πέντε ομάδες έχουν προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.

Πρόκειται για τους Άρη, Παναθηναϊκό, Αστέρα AKTOR, ΑΕΛ Novibet και Παναιτωλικό, οι οποίοι αποφάσισαν να απομακρύνουν τους ανθρώπους που ξεκίνησαν τη χρονιά στο τιμόνι της ομάδας και να δώσουν τα «κλειδιά» σε νέα πρόσωπα, ελπίζοντας να αλλάξουν την αγωνιστική τους εικόνα.

Πιο χαρακτηριστική περίπτωση, ωστόσο, είναι το γεγονός πως με μια μέρα διαφορά απομακρύνθηκαν από τον πάγκο της ομάδας τους, πατέρας και γιος! Αρχικά ο Γιώργος Πετράκης από την ΑΕΛ Novibet, κι εν συνεχεία ο πατέρας του, Γιάννης Πετράκης από τον Παναιτωλικό.

Την αρχή είχε κάνει ο Άρης με τον Μαρίνο Ουζουνίδη (τον διαδέχθηκε ο Μανόλο Χιμένεθ), ακολούθησε μια εβδομάδα αργότερα η απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό για να αναλάβει ο Χρήστος Κόντης, ενώ μαζί με τον πατέρα και γιο Πετράκη, αποχώρησε και ο Σάββας Παντελίδης από τον Αστέρα AKTOR.

Αναλυτιοκά οι προπονητές που απομακρύνθηκαν έως την 6η αγωνιστική της Super League 2025/26: