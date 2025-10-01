Μάριους Γκριγκόνις: The White Knight returns (pics, vids)

Μετά από σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο, μετά από 344 ημέρες ο Λιθουανός παίκτης του Παναθηναϊκού φόρεσε και πάλι τη φανέλα με το Νο40, βρέθηκε στη δωδεκάδα του «τριφυλλιού» και απέδειξε στην πράξη πως δεν είναι απλά ένας εκ των κορυφαίων «killer» της EuroLeague, αλλά ένας άνθρωπος με απίστευτα ψυχικά αποθέματα.

Χθες το βράδυ στο «Telekom Center Athens», στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μπάγερν για τη φετινή EuroLeague, ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν εκείνος που πήρε το πιο «ζεστό» χειροκρότημα από τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Ούτε ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Σλούκας. Ούτε ο MVP και αγαπημένος της «πράσινης» εξέδρας, Κέντρικ Ναν. Ούτε οι νέες μεταγραφές της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των δωδεκάδων της ομάδας, στο άκουσμα του ονόματος του Μάριους Γκριγκόνις το «T-Center» σείστηκε. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού σηκώθηκε όρθιος προσφέροντας απλόχερα και μέσα από την καρδιά του το πιο «ζεστό» του χειροκρότημα στον «Λευκό Ιππότη» του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα με ότι έγινε τη στιγμή που ο Εργκίν Αταμάν έδωσε εντολή στον Μάριους Γκριγκόνις να σηκωθεί από τον πάγκο και να περάσει στο παρκέ.

344 ημέρες μετά την τελευταία του φορά, ο «Γκρίγκο» ήταν και πάλι, μπασκετικά, ζωντανός. Ήταν 21 Οκτωβρίου του 2024 όταν ο Παναθηναϊκός φιλοξενούσε στο πάλαι ποτέ ΟΑΚΑ την ΑΕΚ της οποίας είχε επικρατήσει με 97-74, με τον Λιθουανό παίκτη παρά τις ενοχλήσεις που είχε στη μέση του να είναι ο κορυφαίος του αγώνα και να τελειώνει την αναμέτρηση με 17 πόντους και δύο εύστοχα τρίποντα.

Τότε κανείς δε μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά μέσα στη σεζόν που ο Γκιργκόνις θα πατούσε παρκέ.

Από τότε μέχρι σήμερα ακολούθησαν πολλά. Χειρουργεία, εξετάσεις, θεραπείες, ταξίδια στο εξωτερικό, καθημερινή «μάχη» με την ψυχολογία του και έντονη παραφιλολογία. Και τι δε διαβάσαμε και τι δεν ακούσαμε. Μέχρι και ότι ήταν έτοιμος να κόψει το μπάσκετ. Αυτό όμως που φάνηκε στη συνέχεια απέδειξε στην πράξη πως όλα αυτά ήταν… σκουπίδια.

Όταν ένας άνθρωπος για έναν ολόκληρο χρόνο δίνει μια τέτοια «μάχη», την οποία εν τέλει κερδίζει, τότε αποδεικνύει περίτρανα πως αυτός ο άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί για να τα παρατήσει. Έχει γεννηθεί για να κερδίζει. Και αυτό έκανε ο Γκριγκόνις.

Βάζοντας μπροστά τα τεράστια ψυχικά του αποθέματα, δούλεψε νυχθημερόν όλους αυτούς τους μήνες, σε όλα τα επίπεδα και κατάφερε να επιστρέψει πιο δυνατός και πιο αποφασισμένος από ποτέ. Να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο και να κερδίσει όλα όσα έχασε.

Η υπόκλιση των συμπαικτών του, των ανθρώπων της ομάδας, αλλά και (κυρίως) του κόσμου του Παναθηναϊκού έκαναν τον «Λευκό Ιππότη» να πιστέψει ακόμα περισσότερο στις δυνάμεις του και στο αδιαμφισβήτητο ταλέντο του και έτσι να βροντοφωνάζει «ΠΑΡΩΝ» σε μία σεζόν που για τον Παναθηναϊκό μπορεί να αποδειχθεί πέραν από κομβική…. Ιστορική.