Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάϊ: Οι δωδεκάδες του Telekom Center Athens
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 20 Νοεμβρίου 2025, 20:25
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός και Ντουμπάι μετρούν αντίστροφα για το αποψινό τζάμπολ, με την ομάδα από τα ΗΑΕ να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ντουέιν Μπέικον. 

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι στο Telekom Center Athens πλησιάζει στο τέλος της με τις δωδεκάδες των δύο ομάδων να γίνονται γνωστές. 

Φυσικά, μεγάλος (αρνητικός) πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος από τον Ντουέιν Μπέικον ο οποίος έπειτα από τον χθεσινό τραυματισμό του (υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα) θα μείνει εκτός παιχνιδιού. 

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: 

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.



