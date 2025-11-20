LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι: Η «μάχη» του «τριφυλλιού» για τη 12η αγωνιστική

Onsports Team

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR-Ντουμπάι για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά από μια δύσκολη περίοδο, με τέσσερις συνεχόμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις, η οποία ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει «σπίτι» του, πιο δυνατός, πιο έτοιμος και πιο αποφασισμένος να διευρύνει το νικηφόρο σερί του.

Οι «πράσινοι» μετά από τις τέσσερις συνεχόμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις έχουν μπροστά τους μια τριάδα αγώνων στο Telekom Center και θέλουν να την εκμεταλλευτούν στο ακέραιο, έτσι ώστε να φτάσουν το 5-0 και συνολικά το 7-4 και να αναρριχηθούν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογικής κατάταξης.

Την ίδια ώρα η Ντουμπάι έρχεται στο Telekom Center Athens με… φόρα και δύο συνεχόμενες νίκες, με το ρεκόρ της να είναι στο 5-6 και να ψάχνει τον τρόπο να κάνει τη.. ζημιά.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ρέιν Περάντι (Εσθονία), και Τόμας Τραβίτσκι (Πολωνία).