LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι: Η «μάχη» του «τριφυλλιού» για τη 12η αγωνιστική
Onsports Team 20 Νοεμβρίου 2025, 21:00
EUROLEAGUE

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR-Ντουμπάι για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά από μια δύσκολη περίοδο, με τέσσερις συνεχόμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις, η οποία ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει «σπίτι» του, πιο δυνατός, πιο έτοιμος και πιο αποφασισμένος να διευρύνει το νικηφόρο σερί του.

Οι «πράσινοι» μετά από τις τέσσερις συνεχόμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις έχουν μπροστά τους μια τριάδα αγώνων στο Telekom Center και θέλουν να την εκμεταλλευτούν στο ακέραιο, έτσι ώστε να φτάσουν το 5-0 και συνολικά το 7-4 και να αναρριχηθούν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογικής κατάταξης.

Την ίδια ώρα η Ντουμπάι έρχεται στο Telekom Center Athens με… φόρα και δύο συνεχόμενες νίκες, με το ρεκόρ της να είναι στο 5-6 και να ψάχνει τον τρόπο να κάνει τη.. ζημιά.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι  Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ρέιν Περάντι (Εσθονία), και Τόμας Τραβίτσκι (Πολωνία).  



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάϊ 103-82: Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για να τη διαλύσει
10 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάϊ 103-82: Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για να τη διαλύσει
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Οσμάν και πάει για εξετάσεις
43 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Οσμάν και πάει για εξετάσεις
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Ο Νίκος Τζουρούδης σε πρώτο πλάνο για τη θέση του γιατρού στην «Ένωση»
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Ο Νίκος Τζουρούδης σε πρώτο πλάνο για τη θέση του γιατρού στην «Ένωση»
SUPER LEAGUE
Ιστορική ημέρα στον ΠΑΟΚ: Ο ΑΣ ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο της ΠΑΕ - «Μία νέα μέρα που ανατέλλει»
1 ώρα πριν Ιστορική ημέρα στον ΠΑΟΚ: Ο ΑΣ ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο της ΠΑΕ - «Μία νέα μέρα που ανατέλλει»
Όλες οι ειδήσεις
