Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Οσμάν και πάει για εξετάσεις
INTIME SPORTS
Onsports Team 20 Νοεμβρίου 2025, 22:32
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Οσμάν και πάει για εξετάσεις

Η… κατάρα των τραυματισμών «χτύπησε» ξανά τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς ο Τζεντί Οσμάν υπέστη διάστρεμμα στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με την Ντουμπάι, για τη Euroleague.

Δεν λέει να ησυχάσει το «τριφύλλι», που την στιγμή που έχει 4 παίκτες εκτός έχασε και τον Όσμαν με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο.

Ο Τούρκος άσος χτύπησε προς τα τέλη της πρώτης περιόδου κι αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για διάστρεμμα, με τον Όσμαν να πηγαίνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα δείξουν και το μέγεθος του προβλήματος κι αν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Παρτιζάν (25/11, 21:15) που έρχεται.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Βαθμολογία Euroleague: Τρίτη σερί νίκη και στο 8-4 ο Παναθηναϊκός
56 λεπτά πριν Βαθμολογία Euroleague: Τρίτη σερί νίκη και στο 8-4 ο Παναθηναϊκός
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Καλύτερος πόιντ γκαρντ στη Euroleague ο Σλούκας, παίζει με την καρδιά του ο Φαρίντ»
1 ώρα πριν Αταμάν: «Καλύτερος πόιντ γκαρντ στη Euroleague ο Σλούκας, παίζει με την καρδιά του ο Φαρίντ»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι 103-82: Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για να τη διαλύσει
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι 103-82: Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για να τη διαλύσει
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Οσμάν και πάει για εξετάσεις
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Οσμάν και πάει για εξετάσεις
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved