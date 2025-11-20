Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Οσμάν και πάει για εξετάσεις

INTIME SPORTS

Onsports Team

Η… κατάρα των τραυματισμών «χτύπησε» ξανά τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς ο Τζεντί Οσμάν υπέστη διάστρεμμα στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με την Ντουμπάι, για τη Euroleague.

Δεν λέει να ησυχάσει το «τριφύλλι», που την στιγμή που έχει 4 παίκτες εκτός έχασε και τον Όσμαν με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο.

Ο Τούρκος άσος χτύπησε προς τα τέλη της πρώτης περιόδου κι αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για διάστρεμμα, με τον Όσμαν να πηγαίνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα δείξουν και το μέγεθος του προβλήματος κι αν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Παρτιζάν (25/11, 21:15) που έρχεται.