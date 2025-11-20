Αταμάν: «Καλύτερος πόιντ γκαρντ στη Euroleague ο Σλούκας, παίζει με την καρδιά του ο Φαρίντ»

INTIME SPORTS

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην παρουσία των Κώστα Σλούκα και Κένεθ Φαρίντ, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ντουμπάι - «Το πιο σημαντικό σε αυτό το επίπεδο είναι η συνέπεια» τόνισε ο αρχηγός του «τριφυλλιού».

Ένας απολαυστικός Παναθηναϊκός κατάφερε μέσα σε πέντε λεπτά να διαλύσει την Ντουμπάι, επικρατώντας με 103-82, για τη 12 αγωνιστική.

Στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην παρουσία των Κώστα Σλούκα κι Εργκίν Αταμάν. Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός του «τριφυλλιού»:

«Όπως είπαμε στο ημίχρονο, παίξαμε άθλια άμυνα, ήμασταν σοφτ. Τα γκαρντ δεν πίεζαν την μπάλα. Στα αποδυτήρια με τους προπονητές μιλήσαμε, ο κόουτς Σερέλης είπε να βάλουμε τον Καλαϊτζάκη στην άμυνα για να μας προσφέρει aggressivity. Αποδέχθηκα την πρότασή του. Με τον Καλαϊτζάκη βελτιώσαμε την πίεση. Ο Ράιτ δημιούργησε στο πρώτο ημίχρονο, ακόμα και αν δεν σκόραρε και τον πιέσαμε. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε λάθη, ειδικά στην τελευταία φάση. Ο Ναν συγκεντρώθηκε μετά το λάθος που έκανε. Ο Σλούκας πήρε τον έλεγχο με σκορ και ασίστ και πήραμε μία σημαντική νίκη. Η Ντουμπάι είναι πολύ καλή ομάδα».

Για τον Φαρίντ: «Φέρνει πολλά πράγματα στην ομάδα. Είναι το κατάλληλο φάρμακο για τα προβλήματά μας. Ήρθε, είχε πίεση στην άμυνα. Σήμερα είχε 4 μπλοκ στο πρώτο ημίχρονο. Είναι τρομερό. Μας δίνει χώρο στην επίθεση. Είναι σημαντικός παίκτης για εμάς. Είναι καλός χαρακτήρας. Είναι aggresive. Αρέσει στον κόσμο και θα συνεχίσει να αρέσει γιατί παίζει με την καρδιά του. Μας έδωσε την ενέργεια που χρειαζόμαστε».

Για τον Σλούκα: «Είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ τα τελευταία 6-7 χρόνια στην Euroleague. Δεν είναι πρόβλημα η ηλικία του γιατί είναι σωστός επαγγελματίας. Προσέχει το σώμα του και προσφέρει πολλά στην ομάδα».

Σλούκας: «Παίζω πάντα στο 100%»

Ο Κώστας Σλούκας σημείωσε πως πάντα παίζει στο 100% των δυνατοτήτων του, ενώ αποκαλύψε και τι λέει στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια. Αναλυτικά οι δηλώσεις του: «Ευχαριστώ τον κόσμο που έρχεται και μας υποστηρίζει γιατί είχαμε μία δύσκολη εμπειρία πριν 2 εβδομάδες. Κάναμε καλή δουλειά στα τελευταία μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που έκαναν το sold out. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αδύναμοι και σοφτ, δεν βάζαμε το σώμα μας και σκόραραν εύκολα. Στην τρίτη περίοδο παίξαμε καλύτερη άμυνα, ο Αταμάν ανέφερε την επιρροή του Καλαϊτζάκη στην άμυνα και γενικά όσο ήταν στο παρκέ. Καλή νίκη».

Για το κίνητρό του: «Το πιο σημαντικό σε αυτό το επίπεδο είναι η συνέπεια. Πάντα έχω κίνητρο και λέω σε όλους στα αποδυτήρια πως πρέπει να παίζουμε με υπευθυνότητα, ειδικά όταν παίζουμε στον Παναθηναϊκό, σε μία μεγάλη ομάδα που πάντα παίζει για τη νίκη. Ευχαριστώ τον κόουτς. Κάνω τη δουλειά μου. Κάποιες φορές τα πάω καλά, κάποιες όχι, αλλά πάντα παίζω στο 100% και προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα».