Βαθμολογία Euroleague: Τρίτη σερί νίκη και στο 8-4 ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Ντουμπάι και τα υπόλοιπα αποτελέσματα των αγώνων της Πέμπτης (20/11).

Ένας απολαυστικός Παναθηναϊκός κατάφερε μέσα σε πέντε λεπτά να διαλύσει την Ντουμπάι, επικρατώντας με 103-82, για τη 12 αγωνιστική.

Με αυτό τον τρόπο πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, έφτασε στο 8-4 κι έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Οι «πράσινοι» για 25 λεπτά μπορεί να ήταν πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό, αλλά ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για τους Κώστα Σλούκα, Τζέριαν Γκραντ και Κέντρικ Ναν να... τελειώσουν την αντίπαλό τους.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πάτησε... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και «ισοπέδωσε» 105-83 την Αρμάνι στο Μιλάνο, ενώ η Αναντολού Εφές, με 2/2 βολές του Κορντινιέ, 0.3’’ πριν το φινάλε, λύγισε 74-73 την Μπαρτσελόνα.

Η 12η αγωνιστική της Euroleague

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

Βιλερμπάν - Μονακό 52-84

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα 74-73

Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι 103-82

Αρμάνι Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105

Ρεάλ Μαδρίτης - Ζάλγκιρις 100-99

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

21:15 Ολυμπιακός - Παρί Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 Παρτίζαν - Φενέρμπαχτσε Novasports4

Novasports4 21:30 Μπασκόνια - Μπάγερν Novasports5

Novasports5 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Novasports Start

Novasports Start 22:00 Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας Novasports2

