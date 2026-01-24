Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ: Δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» θα είναι κατάμεστο στον αγώνα του Αστέρα AKTOR με την ΑΕΚ, καθώς λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης (19:30) τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν πλήρως.

Η τρίτη θητεία του Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο των Αρκάδων ξεκινά με ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή, αφού ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας και πίεσης.

Οι γηπεδούχοι αναζητούν άμεσα θετικά αποτελέσματα για να αλλάξουν το αγωνιστικό τους μομέντουμ, ενώ από την άλλη πλευρά ο «Δικέφαλος» θέλει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες, μετά τον θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού, ενόψει και του μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια σε οκτώ ημέρες.

Όπως είχε γίνει γνωστό, τα εκδοτήρια του γηπέδου θα παρέμεναν κλειστά την ημέρα του αγώνα, με την προπώληση των εισιτηρίων για τους φίλους του Αστέρα AKTOR να πραγματοποιείται μέσω του Starstore. Από την πλευρά τους, οι φίλοι της ΑΕΚ προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους από την επίσημη ιστοσελίδα των «κιτρινομπλέ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 2.000 φίλοι της ΑΕΚ θα βρεθούν στην Τρίπολη, δημιουργώντας έντονη ατμόσφαιρα σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.