Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Ο Νίκος Τζουρούδης σε πρώτο πλάνο για τη θέση του γιατρού στην «Ένωση»
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 20 Νοεμβρίου 2025, 22:10
SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Νίκος Τζουρούδης σε πρώτο πλάνο για τη θέση του γιατρού στην «Ένωση»

Ο Νίκος Τζουρούδης είναι από τους βασικούς υποψήφιους για να αντικαταστήσει τον Χάρη Λάλο, στη θέση του γιατρού στην ΑΕΚ.

Ο Λάλος αποχώρησε από τη θέση του κι η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την αναζήτηση του αντικαταστάτη του.

Ένας από τους βασικούς υποψήφιους είναι ο Νίκος Τζουρούδης, η περίπτωση του οποίου, όπως επιβεβαιώνεται κι από την ΠΑΕ ΑΕΚ, εξετάζεται σοβαρά.

Ο Τζουρούδης έχει «βαρύ» βιογραφικό, καθώς έχει περάσει από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θητεία του στη Γιουβέντους, όταν μέλος των «μπιανκονέρι» ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Επίσης, διετέλεσε γιατρός της ιταλικής ομοσπονδίας στίβου, ενώ εργάστηκε κι ως υπεύθυνος αποκατάστασης στο Sport Clinic Center της Φλωρεντίας. Ο έμπειρος γιατρός έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ενώ η πιο πρόσφατη δουλειά του ήταν στην Αλ Αΐν.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάϊ 103-82: Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για να τη διαλύσει
10 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάϊ 103-82: Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για να τη διαλύσει
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Οσμάν και πάει για εξετάσεις
43 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Οσμάν και πάει για εξετάσεις
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Ο Νίκος Τζουρούδης σε πρώτο πλάνο για τη θέση του γιατρού στην «Ένωση»
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Ο Νίκος Τζουρούδης σε πρώτο πλάνο για τη θέση του γιατρού στην «Ένωση»
SUPER LEAGUE
Ιστορική ημέρα στον ΠΑΟΚ: Ο ΑΣ ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο της ΠΑΕ - «Μία νέα μέρα που ανατέλλει»
1 ώρα πριν Ιστορική ημέρα στον ΠΑΟΚ: Ο ΑΣ ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο της ΠΑΕ - «Μία νέα μέρα που ανατέλλει»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved