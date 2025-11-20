ΑΕΚ: Ο Νίκος Τζουρούδης σε πρώτο πλάνο για τη θέση του γιατρού στην «Ένωση»

Ο Νίκος Τζουρούδης είναι από τους βασικούς υποψήφιους για να αντικαταστήσει τον Χάρη Λάλο, στη θέση του γιατρού στην ΑΕΚ.

Ο Λάλος αποχώρησε από τη θέση του κι η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την αναζήτηση του αντικαταστάτη του.

Ένας από τους βασικούς υποψήφιους είναι ο Νίκος Τζουρούδης, η περίπτωση του οποίου, όπως επιβεβαιώνεται κι από την ΠΑΕ ΑΕΚ, εξετάζεται σοβαρά.

Ο Τζουρούδης έχει «βαρύ» βιογραφικό, καθώς έχει περάσει από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θητεία του στη Γιουβέντους, όταν μέλος των «μπιανκονέρι» ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Επίσης, διετέλεσε γιατρός της ιταλικής ομοσπονδίας στίβου, ενώ εργάστηκε κι ως υπεύθυνος αποκατάστασης στο Sport Clinic Center της Φλωρεντίας. Ο έμπειρος γιατρός έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ενώ η πιο πρόσφατη δουλειά του ήταν στην Αλ Αΐν.