Η τάση για γρήγορο μπάσκετ, ο πολυμορφικός Παναθηναϊκός και το ερωτηματικό της άμυνας

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Αυστραλία, με τα δύο φιλικά σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ να μη μας κάνουν… σοφότερους, με το Onsports να προσπαθεί να προσεγγίσει τα «θέλω» του Εργκίν Αταμάν για τον νέο Παναθηναϊκό σε άμυνα και επίθεση.

Η φετινή… ιδιαίτερη προετοιμασία του Παναθηναϊκού φτάνει στο τέλος της. Οι «πράσινοι» μέσα στην ημέρα θα έχουν επιστρέψει στη βάση τους και πλέον άπαντες μπαίνουν στην τελική ευθεία για την εκκίνηση μιας πολύ απαιτητικής σεζόν.

Από τη μία η αποτυχία της περσινής χρονιάς και από την άλλη η τεράστια επένδυση που έχει γίνει στο φετινό ρόστερ, σε συνδυασμό με την απόφαση των μετόχων της EuroLeague για Final-4 στο Telekom Center έχει ανεβάσει κατακόρυφα τον πήχη των προσδοκιών για τους φιλάθλους και των απαιτήσεων για την ομάδα.

Από την πρώτη στιγμή, τόσο σε διοικητικό όσο και αγωνιστικό επίπεδο ο Παναθηναϊκός είχε ξεκαθαρίσει ότι φέτος θα κάνει ότι χρειαστεί για να επιστρέψει στις επιτυχίες. Η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού έγινε με τρόπο εντυπωσιακό, κάτι που φάνηκε ακόμα και όταν «στράβωσε» ελέω Ντένβερ Νάγκετς η «κλεισμένη» μεταγραφή του Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Στον Παναθηναϊκό όχι μόνο δεν έκλαψαν πάνω από την καρδάρα με το χυμένο γάλα, αλλά αντέδρασαν με ακόμα καλύτερο τρόπο. Όπως φάνηκε και στα δύο δυνατά φιλικά της Αυστραλίας. Ρισόν Χολμς και Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι οι παίκτες που ήρθαν στη θέση του Λιθουανού γίγαντα και έδειξαν πανέτοιμοι να κάνουν τη διαφορά.

Κακά τα ψέματα. Ουσιαστική προετοιμασία δεν πραγματοποιήθηκε φέτος στον Παναθηναϊκό. Οι πολλές απουσίες λόγω του EuroBasket, τα θέματα τραυματισμών (Λεσόρ, Γκριγκόνις, Σορτς, Όσμαν) και φυσικά το ταξίδι στην Αυστραλία έπαιξαν καταλυτικό ρόλο σε αυτό το γεγονός.

Ο Εργκίν Αταμάν όμως δε μοιάζει να ανησυχεί ιδιαίτερα. Ο Τούρκος τεχνικός έχοντας διατηρήσει αναλλοίωτο τον βασικό κορμό της ομάδας του, έχοντας προσθέσει σε αυτόν εξαιρετικούς παίκτες με υψηλό μπασκετικό I.Q. δηλώνει δημοσίως πως η ομάδα του θα είναι έτοιμη.

Τι είδαμε, όμως, στα παιχνίδια της Αυστραλίας όπου ήταν γεμάτα ιδιαιτερότητες; Σοφότεροι σε μεγάλο βαθμό μπορεί να μη γίναμε αλλά κάποια πράγματα ήταν ξεκάθαρα με… γυμνό μάτι.

*Ξεκάθαρη διάθεση του Παναθηναϊκού να τρέξει το γήπεδο, να βρει ακόμα περισσότερους πόντους στο ανοικτό γήπεδο, να ανεβάσει τον αριθμό των κατοχών του. Και έχει όλα τα «όπλα» να το κάνει. Φανταστείτε πεντάδα με Σορτς, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς οι οποίος τρέχουν το γήπεδο σαν… σπρίντερ. Και στα παιχνίδια αυτά δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον νέο playmaker της ομάδας, αλλά και τον κορυφαίο (ίσως) παίκτη της διοργάνωσης σε αυτό το κομμάτι. Τον Τσέντι Όσμαν.

*Εκτός από το ανοικτό γήπεδο, ο Παναθηναϊκός θα πάει και σε πολλές γρήγορες… εκτελέσεις. Στα πρώτα 8 δεύτερα. Με παίκτες που μπορούν να «σκοτώσουν» με την πρώτη πάσα και με ψηλούς που τρέχουν τον κεντρικό διάδρομο σε χρόνο ρεκόρ, τότε άπαντες μπορούμε να αντιληφθούμε πως ο Παναθηναϊκός θα έχει ως κύριο μέλημά του να πάει το σκορ σε 90+ πόντους και να φλερτάρει κάθε βράδυ με τις «100άρες».

*Ο Αταμάν θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει έναν… πολυμορφικό Παναθηναϊκό. Με το ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Τούρκος τεχνικός έχει τη δυνατότητα να παίξει μπάσκετ όλων των ειδών. Με ψηλούς, με ημίψηλους, small ball, ότι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και φυσικά να προσαρμοστεί στις συνθήκες του κάθε αγώνα. Οι πολλές και διαφορετικές πεντάδες που χρησιμοποίησε ο Αταμάν στην Αυστραλία, μπορεί κατά κύριο λόγο να ήταν για να ξεκουράσει τους παίκτες του, αλλά ήταν και πεντάδες με πολλά… μηνύματα.

*Επιθετικά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει την κορυφαία ομάδα της EuroLeague και μάλιστα να αποδείξει το ταλέντο του με το… καλημέρα. Το ερώτημα είναι το τι θα γίνει στο αμυντικό κομμάτι. Εκεί είναι δεδομένο ότι οι «πράσινοι» θα χρειαστούν χρόνο για να βρουν τα… πατήματά τους. Τόσο λόγω των απουσιών, όσο και λόγω των νέων παικτών που θα πρέπει να μπουν στη «μηχανή» του Παναθηναϊκού και να μεταφέρουν και τις ιδιαιτερότητές τους. Π.χ. ο Τι Τζέι Σορτς. Ένας παίκτης πραγματικός «διάολος» στην πίεση της μπάλας αλλά με ξεκάθαρα προβλήματα σε μια άμυνα αλλαγών, ή σε περίπτωση που οι αντίπαλοί του τον ποστάρουν. Ο Αταμάν θα πρέπει να βρει την κατάλληλη «χημεία», τα κατάλληλα παντρέματα, έτσι ώστε να τα μειονεκτήματα να κρύβονται και τα πλεονεκτήματα να βγαίνουν στον αφρό.

Τα σημαντικότερα και ασφαλέστερα συμπεράσματα… προσεχώς. Μέσα από τα επίσημα.