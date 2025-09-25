Eurobasket 2005: Σαν σήμερα, πριν 20 χρόνια, ο θρίαμβος της Εθνικής στο Βελιγράδι (videos)

Onsports Team

Ήταν 25 Σεπτεμβρίου 2005 όταν η Εθνική Ελλάδας νίκησε 78-62 τη Γερμανία του Ντιρκ Νοβίτσκι στη «Μπεογκράτσκα Αρίνα» και κατέκτησε το δεύτερο Ευρωμπάσκετ στην ιστορία της. Το Onsports θυμάται…

Τον τρομερό Σεπτέμβριο του 2005, η Εθνική Ελλάδας έγραφε ακόμα μια χρυσή σελίδα στην πλούσια ιστορία της. Ο… άθλος του 1987 ήταν για χρόνια το ορόσημο του ελληνικού μπάσκετ, σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο τα παιδιά του Παναγιώτη Γιαννάκη το 2005 στη Γιουγκοσλαβία, πρόσθεσαν ακόμα μια ημερομηνία-σταθμό στο μακρύ βιβλίο της ιστορίας του αθλήματος για την «επίσημη αγαπημένη».

Με εμφανίσεις προάγγελο του άθλου της Σαϊτάμα έναν χρόνο αργότερα, όταν και η Ελλάδα νίκησε τις ΗΠΑ που έπαιζαν με όλα τα αστέρια του ΝΒΑ στη 12άδα τους, η «γαλανόλευκη» βρέθηκε και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης!

Κι αν σε τέτοιες περιπτώσεις όλοι θυμούνται τον τελικό, από αυτή τη διοργάνωση άπαντες θυμόμαστε… τον ημιτελικό! Το αλησμόνητο ματς με τη Γαλλία που κρίθηκε με το τρίποντο-υπογραφή του Δημήτρη Διαμαντίδη για τη σύγχρονη εποχή του ελληνικού μπάσκετ.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού «σκότωσε» τους Γάλλους δευτερόλεπτα πριν λήξει ο αγώνας κι έστειλε την Ελλάδα στον τρίτο τελικό Ευρωμπάσκετ της ιστορίας και στη δεύτερη κατάκτηση.

Η Γερμανία του Νοβίτσκι, άλλωστε, δεν μπορούσε να σταματήσει το πάθος και τη θέληση που είχαν οι διεθνείς. Το τελικό 78-62 έδειχνε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πως η Ελλάδα ήταν πανάξια και δίκαια Πρωταθλήτρια Ευρώπης!

Στον μεγάλο τελικό, η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη έδειξε από την αρχή πως δεν είχε διάθεση να αφήσει την ευκαιρία να… πάει χαμένη και με όμορφο μπάσκετ, πήρε από την αρχή τα ηνία του αγώνα και έφτασε μέχρι την… πηγή, σηκώνοντας το βαρύτιμο τρόπαιο.

Πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο οποίος είχε… βοήθειες από τους Ζήση (13 π.), Κακιούζη (11 π.) και Τσαρτσαρή (10 π.), την στιγμή που μόνο ο Ντιρκ Νοβίτσκι ήταν αυτός που… πάλευε για την Γερμανία.

ΕΛΛΑΔΑ: Τσαρτσαρής 10, Χατζηβρέττας 8(2), Ζήσης 13, Διαμαντίδης 2, Παπαλουκάς 22(4τρ, 6ασ.), Ντικούδης 8, Κακιούζης 11(2), Μπουρούσης 4, Σπανούλης 2, Βασιλόπουλος.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Βούχερερ 6, Πέσιτς 2, Νοβίτσκι 23(1), Σούλτσε 5(1), Ντεμιρέλ 3, Γκριν 2, Γκάρετ 2, Φέμερλιγκ 11, Ρόλερ 4, Μάρας 2, Νικαγκμπάτζε 2.

Θυμηθείτε μέσα από βίντεο τον ελληνικό θρίαμβο στο Βελιγράδι: