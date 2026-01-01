ΑΕΚ: «Θα είμαστε παρόντες στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

Οnsports Team

Η ΑΕΚ έστειλε το δικό της μήνυμα για το 2026 και τόνισε πως θα είναι «παρών» στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο χάρτης του ευρωπαϊκού μπάσκετ αλλάζει…

Η είσοδος του ΝΒΑ, με τις προεργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει και με ορίζοντα το 2027, οπότε και το προγραμματισμένο "τζάμπολ" των νέων πρωταθλημάτων της FIBA, δημιουργεί νέα δεδομένα και προδήλως προσδοκίες.

Στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ η ΑΕΚ BC θα είναι παρούσα.

Με ποιον τρόπο;

Θα γνωστοποιηθεί το επόμενο διάστημα και από εμάς και κυρίως από τους θεσμικούς φορείς, καθώς αποτελεί συνάρτηση καταστάσεων, οι οποίες τελούν υπό διαμόρφωση.

Η Διοίκηση της ΑΕΚ ΒC και ο κ. Μάκης Αγγελόπουλος είχαν προαναγγείλει από το 2019 τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο περιθώριο της προετοιμασίας της Ομάδας στην Πορταριά, όταν κάποιοι εκ των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. αντιμετώπισαν με εύλογη δυσπιστία τα λεχθέντα. Αποδείξαμε, ωστόσο, ότι ανέκαθεν αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την πραγματικότητα και αξιολογούμε τα μελλοντικά δίχως βερμπαλισμούς και εικασίες. Η εξέλιξη αυτή ήταν/είναι άλλωστε αναμενόμενη, εξαιτίας της αδιαλλαξίας και υπεροψίας της Euroleague, η οποία δίχασε το άθλημα, «τραυματίζοντας» στο σύνολό τους τα εθνικά πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η ΑΕΚ ΒC θα είναι παρούσα…

Και θα είναι παρούσα, διότι αυτό επιτάσσουν οι στιγμές, ήτοι τα κριτήρια ένταξης στη νέα εποχή. Όπως είναι η ριζική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών μας, η οποία βρίσκεται "εν εξελίξει", η αύξηση της χωρητικότητας της SUNEL Arena, η δημιουργία ενός οικογενειακού προορισμού με έμφαση στη βέλτιστη εμπειρία θέασης των αγώνων μας και η πολυεπίπεδη ενίσχυση του brand της Ομάδας μας.

Τη δεκαετία, που ολοκληρώθηκε (2015-2025) κάναμε πολλά…

Όπως είναι:

-Η στόχευση στις δράσεις με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο.

-Oι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

-Oι δράσεις για τους πρόσφυγες και η συμπόρευση γι’ αυτό με την Εκκλησία της Ελλάδος.

-Oι δράσεις συμπερίληψης με συνεργατικές πρωτοβουλίες.

-H ανάδειξη της ένδοξης Ιστορίας μας, με αποκορύφωμα την πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα δημιουργία και παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας ("1968"), που ακόμη κάνει τον γύρο του κόσμου, με την ονοματοδοσία χώρων του Γηπέδου μας προς τιμήν προσωπικοτήτων, που έγραψαν μέρος της Ιστορίας μας, με την ύψωση των τιμημένων φανελών θρυλικών άσων μας στην οροφή του Γηπέδου μας. Ετοιμάζουμε δε, κι άλλες δράσεις-έκπληξη τους επόμενους μήνες, θεωρώντας, ότι αυτό είναι το ύψιστο καθήκον μας.

-Η οργάνωση 3 διοργανώσεων F4 και F8 ΒCL (σε ΟΑΚΑ και SUNEL Arena) με χρηματοδότηση της ΑΕΚ ΒC, γεγονός που διαφήμισε πολλάκις την Ελλάδα στο εξωτερικό, και μάλιστα η μία διοργάνωση χρηματοδοτήθηκε από εμάς "εν μέσω" παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης.

-Στην κορωνίδα των δράσεών μας, γίναμε η πρώτη Ομάδα, που αξιοποιεί Ολυμπιακό Ακίνητο, πάλι με δική μας χρηματοδότηση, και η "Βασίλισσα" μετά από (περίπου) έναν αιώνα προσφυγιάς βρήκε το "Σπίτι" της, η σύμβαση για το οποίο με την Πολιτεία θα ανανεωθεί επί μακρόν εντός του 2026.

Όλα τα παραπάνω είναι η "προίκα" μας για τις επόμενες γενεές. Είναι η κληρονομιά μας. Και είμαστε υπερήφανοι για την κληρονομιά μας.

Στα βασικά κριτήρια για το μπάσκετ της νέας εποχής, καθοριστική θ’ αποδειχθεί και η στήριξη του κόσμου μας. Καμία επένδυση από μόνη της δεν έχει μέλλον, αν ο κόσμος δεν είναι κοντά.

Σ’ αυτό το υπό διαμόρφωση (νέο) περιβάλλον,

φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,

σταθείτε δίπλα μας.

Η Διοίκηση της ΑΕΚ BC θα συνεχίσει και εντός του 2026 απρόσκοπτα την προσπάθειά της, για να μετεξελιχθεί το Γήπεδό μας σε ακόμη πιο ελκυστικό προορισμό, αλλά και για να παραμείνει η Ομάδα μας σε τροχιά πρωταθλητισμού σ’ Ελλάδα και Ευρώπη, με συμφωνίες προς την κατεύθυνση της ποιοτικής και εμπορικής αναβάθμισης του Οργανισμού.

Οι προκλήσεις αποτελούν για εμάς την πεμπτουσία της προσπάθειάς μας.

Με ρεαλισμό, αλλά και με ειλικρίνεια κινηθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Με ρεαλισμό και ειλικρίνεια θα πορευτούμε και το επόμενο διάστημα.

Από τις πρώτες ημέρες της θητείας μας είχαμε δεσμευθεί ως Διοίκηση ότι το τρίπτυχο στόχων μας (Γήπεδο, Ιστορία, Τρόπαια/Τίτλοι) συνιστά προτεραιότητα.

Όλη η αθλητική κοινότητα γνωρίζει πλέον, ότι πετύχαμε όλους τους παραπάνω στόχους που θέσαμε, και πλέον διανύουμε το στάδιο της επίτευξης των νέων στόχων σ’ ένα άθλημα, που αλλάζει.

Είχαμε μιλήσει ευθέως την περίοδο των κρίσεων για την πραγματικότητα και μείναμε ΕΔΩ. Δεν εγκαταλείψαμε. Δώσαμε και δίνουμε τις μάχες μας παντού. Αφουγκραζόμενοι και τις επιταγές των καιρών, προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε.

Ευχόμαστε σε όλες τις συνενωσίτισσες και σε όλους τους συνενωσίτες ένα τροπαιοφόρο 2026, με υγεία και σύνεση.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

ΑΕΚ ΒC».