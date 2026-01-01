Κέντρικ Ναν: Ένας MVP με φόρα για το back to back

Ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού έχει πραγματοποιήσει έναν τρομερό πρώτο γύρο και έχει «γράψει» αριθμούς που τον καθιστούν, αυτή τη στιγμή, ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση ενός ακόμα βραβείου MVP.

Αύριο το βράδυ, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου του 2026, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center Athens τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική και τελευταία του πρώτου γύρου της regular season της EuroLeague.

Ο μεγάλος στόχος της ομάδας του «τριφυλλιού» δεν είναι άλλος από την νίκη που θα τον φέρει αυτομάτως στην πρώτη θέση της κατάταξης. Η εντός έδρας ήττα της Χάποελ από τη Ζαλγκίρις δίνει το δικαίωμα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν να «κλείσει» τον πρώτο γύρο στην πρώτη θέση και παράλληλα να «χτίσει» την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για τη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Ένα από τα μεγάλα «όπλα» του Τούρκου τεχνικού σε αυτή την προσπάθεια θα είναι και ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» έχει μπει με… φόρα στη σεζόν, κουβαλώντας στις πλάτες του το βραβείο του MVP της περσινής σεζόν και όπως δείχνει μέχρι στιγμής είναι έτοιμος να διεκδικήσει και το δεύτερο συνεχόμενο.

Μια στροφή πριν από το τέλος του πρώτου γύρου ο Κέντρικ Ναν έχει «γράψει» εντυπωσιακά νούμερα και έχει αποδείξει πολλάκις πως είναι ο πλέον κομβικός παίκτης του «τριφυλλιού» μαζί με τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Σλούκα.

Από τα μισά και έπειτα του πρώτου γύρου, όπου οι ρόλοι στην ομάδα του Παναθηναϊκού άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο ευδιάκριτοι ο Ναν ανέβαζε κατακόρυφα την απόδοσή του. Η μπάλα έφευγε από τα χέρια του, ο ίδιος απέφευγε την έξτρα καταπόνηση και στο «κλείσιμο» των αγώνων έπαιζε με όλο και πιο «καθαρό» μυαλό.

Είναι χαρακτηριστικό πως στους τρεις τελευταίους αγώνες της ομάδας, όπου ο Παναθηναϊκός μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες, με Φενέρ εκτός (77-81), με Χάποελ εντός (93-82) και με Ζαλγκίρις στο Κάουνας (85-92) ο Αμερικάνος έχει κάνει... όργια.

Στην τριάδα αυτών των αγώνων ο Ναν «μετράει» 21,6 πόντους μέσο όρο με 63% στα δίποντα, 35,2% στα τρίποντα, 100% από τη γραμμή των βολών, ενώ έχει και 1.3 ριμπάουντ μέσο όρο, με 3 ασίστ, 1,6 κλεψίματα και PIR 20 (!!!).

Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η τριάδα των αγώνων. Είναι ολόκληρος ο πρώτος γύρος. Που πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τον βρίσκει να έχει: 19,2 πόντους με 59,3% στα δίποντα, 38,6% στα τρίποντα, 91,1% στις βολές, σχεδόν 3 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ, 1 κλέψιμο και PIR 17,4.

Δείτε εδώ τη συνολική στατιστική του Κέντρικ Ναν στη φετινή EuroLeague.