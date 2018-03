Ραγίζει… καρδιές το μήνυμα του Μόρα για τον αδερφό του (photo)

Ξέρω οτι για ολοκληρη την ζωή μου αυτήν η ημέρα θα είναι η πιο δύσκολη αλλα μέσω του save Μ.ΟΡ.Α.Σ μπορω και κάνω το όνειρο σου πραγματικότητα και αυτό με κάνει να χαμογελάω!!! Λείπεις..... So che per tutta la mia vita questa giornata sarà la più difficile però con il Save MORAS posso realizzare il tuo sogno è quello mi fa sorridere!!! Manchi..... @savemoras #oneyearwithoutyou #brother #angel #myangel #mybrother #donare #midolloosseo #bonemarrow #missyou

A photo posted by Moras Vangelis (@moras_vangelis) on Jul 17, 2016 at 11:01pm PDT