Μάμαντι Ντιακιτέ: Ένας πρωταθλητής ΝΒΑ στο ρόστερ της Μπασκόνια
Οnsports Τeam 19 Αυγούστου 2025, 05:06
EUROLEAGUE

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάμαντι Ντιακιτέ, ο οποίος το 2021 είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα με τους Μπακς

Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για την ομάδα της Μπασκόνια η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάμαντι Ντιακιτέ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. 

Ο φόργουορντ έρχεται στην Ευρώπη μετά το πέρασμά του από τους Νιού Γιόρκ Νικς και τους Βάλεϊ Σανς την περασμένη σεζόν, αλλά και την κατάκτηση του NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς τη σεζόν 2020-2021.

Ο 28χρονος από τη Γουινέα, στο NCAA είχε κατά μέσο όρο 13,6 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ. Στην ομάδα του Μιλγουόκι , όπου και κατέκτησε το «δαχτυλίδι», κατέγραψε 3,1 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ, σε συνολικά 14 παιχνίδια που αγωνίστηκε.



