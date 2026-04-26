Παναθηναϊκός: Κατέκτησε το Europe Trophy στο Πινγκ Πονγκ ανδρών!

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 3-0 της ισπανικής CTT Olot στη Σερβία και κατέκτησαν το ευρωπαϊκό τρόπαιο για ακόμη μία φορά!

Σπουδαία επιτυχία για το ανδρικό τμήμα πινγκ πονγκ του Παναθηναϊκού, Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το Europe Trophy στη Σερβία νικώντας την ισπανική CTT Olot με 3-0 και έγιναν η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις στον θεσμό!

Το «τριφύλλι» τα είχε καταφέρει ξανά το 2024 και τώρα έφτασε ξανά στην μεγάλη αυτή επιτυχία, για το τμήμα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης των ανδρών.

Με αυτό το τρόπαιο ο Παναθηναϊκός έγινε ο μοναδικός σύλλογος με δύο κατακτήσεις στον θεσμό, αφήνοντας πίσω του με μια κατάκτηση: Χαβίροφ (Τσεχία), Ολυμπιακό και Νόβι (Μαυροβούνιο).

Οι αθλητές του Λευτέρη Μάκρα έκαναν ένα σπουδαίο τουρνουά και το ολοκλήρωσαν με φανταστικό τελικό. Καθοριστική ήταν η νίκη του Λάκατος επί του Ντε στο τάι μπρέικ ενώ σπουδαία ήταν και η επικράτηση του Ταεχιούν κόντρα στον Παντόχα που του γύρισε το τελευταίο σετ από 9-10.

Στο τρίτο ματς ο Κώστας Κωνσταντινόπουλος πήγε στο τάι μπρέικ με τον Πρόβοστ και στο τελευταίο σετ επικράτησε με 6-1.

Αναλυτικά ο αγώνας:

Τάμας Λάκατος-Λ. Ντε 3-2 (9-11, 11-9,11-8, 9-11, 6-0)

Ταεχιούν-Παντόχα 3-1 (11-6, 11-8, 9-11, 12-10)

Κ.Κωνσταντινόπουλος-Πρόβοστ 3-2 (11-4, 11-8, 2-11, 7-11, 6-1)