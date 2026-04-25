Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης: Πρόωρος αποκλεισμός για τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη
Οnsports team 25 Απριλίου 2026, 17:34
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης στα Τίρανα και έμεινε εκτός συνέχειας στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση της νέας του κατηγορίας.

Πρόωρα ολοκληρώθηκε η παρουσία του Παγκόσμιου Πρωταθλητή του 2025 στη διοργάνωση, καθώς αποκλείστηκε από τη συνέχεια στην Ολυμπιακή κατηγορία των -86 κιλών.

Στον γύρο των «16», ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε τον Τούρκο Οσμάν Γκετσέν, ο οποίος επικράτησε με 5-3 στα σημεία, αφήνοντας τον Κουγιουμτσίδη εκτός συνέχειας και χωρίς δυνατότητα διεκδίκησης μεταλλίου μέσω των ρεπεσάζ.

Ο Έλληνας παλαιστής προσπαθεί από τις αρχές της χρονιάς να προσαρμοστεί στα -86 κιλά, αντιμετωπίζοντας νέες απαιτήσεις και διαφορετικούς αντιπάλους. Μάλιστα, τον περασμένο Φεβρουάριο είχε καταφέρει να κατακτήσει το πρώτο του μετάλλιο στη νέα κατηγορία, σε διοργάνωση του ranking series της United World Wrestling.

Ο αποκλεισμός στα Τίρανα ανέδειξε τον υψηλό βαθμό δυσκολίας που συνοδεύει τη μετάβασή του στη βαρύτερη Ολυμπιακή κατηγορία, λίγα χρόνια μετά τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα -74 κιλά.

Παρόλα αυτά, ο αθλητής του Θέμη Ιακωβίδη συνεχίζει την προσπάθειά του με στόχο να καθιερωθεί στη νέα κατηγορία, έχοντας μπροστά του σημαντικό χρονικό διάστημα προετοιμασίας και εξέλιξης.



