Βόλεϊ γυναικών: Έβαλε τέλος στην καριέρα της η Μελίνα Εμμανουηλίδου

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως η αθλήτρια του βόλεϊ αποφάσισε να σταματήσει την ενεργό δράση.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού αναφέρει:

«Η Μελίνα Εμμανουηλίδου ολοκλήρωσε την λαμπρή πορεία της στο βόλεϊ και έκλεισε έναν κύκλο γεμάτο επιτυχίες, αφοσίωση και ήθος. Μια σπουδαία αθλήτρια, μια ηγετική φυσιογνωμία, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, που τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού μας με πάθος και αξιοπρέπεια.

Επτά χρόνια μαζί, κατακτήσαμε τρία πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και ένα Super Cup Ελλάδας, ζήσαμε μεγάλες στιγμές στην Ευρώπη!

Μελίνα, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό και στο ελληνικό βόλεϊ. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Είσαι παράδειγμα για τις νέες αθλήτριες, για τις επόμενες γενιές.

Για πάντα κομμάτι της οικογένειάς μας.

Εις το επανιδείν!».