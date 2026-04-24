Ο Αλκαράθ δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Roland Garros

Ο Κάρλος Αλκαράθ δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Γαλλικό Όπεν τον επόμενο μήνα, αφού οι εξετάσεις στον τραυματισμένο καρπό του αποκάλυψαν ότι δεν θα ήταν έτοιμος εγκαίρως, δήλωσε ο Ισπανός πρωταθλητής, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο επτά φορές πρωταθλητής Grand Slam τραυματίστηκε στον πρώτο γύρο του Barcelona Open νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πριν αποσυρθεί από το τουρνουά.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι το πρόβλημα ήταν πιο σοβαρό από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί και αποσύρθηκε και από το Madrid Open. Επίσης δήλωσε ότι θα απουσιάσει επίσης από το τουρνουά Masters στη Ρώμη.

«Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, αποφασίσαμε ότι το πιο συνετό είναι να είμαστε προσεκτικοί και να μην συμμετάσχουμε στη Ρώμη και στο Roland Garros, ενώ περιμένουμε να αξιολογήσουμε την εξέλιξη για να αποφασίσουμε πότε θα επιστρέψουμε στο γήπεδο», δήλωσε ο Κάρλος Αλκαράθ και πρόσθεσε:

«Είναι μια περίπλοκη στιγμή για μένα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα βγούμε πιο δυνατοί από εδώ».

Ο Αλκαράθ στόχευε σε έναν τρίτο συνεχόμενο τίτλο στο Roland Garros, έχοντας κερδίσει και το 2024. Νίκησε τον Γιάννικ Σίνερ (Νο1 στον κόσμο), στον περσινό τελικό, ο οποίος διήρκεσε πέντε ώρες και 29 λεπτά.