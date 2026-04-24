Ασημένιο μετάλλιο για την Πρεβολαράκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης
Οnsports Τeam 24 Απριλίου 2026, 19:41
Ασημένιο μετάλλιο για την Πρεβολαράκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης

Η Μαρία Πρεβολαράκη έδωσε μάχη στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πάλης, αλλά λύγισε στις λεπτομέρειες από την Ουκρανή Γεφράμοβα.

Νέα μεγάλη επιτυχία για την Μαρία Πρεβολαράκη και την ελληνική πάλη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στα Τίρανα.

Η Πρεβολαρακη αγωνίστηκε στον μεγάλο τελικό των 53 κιλών και αντιμετώπισε την Ουκρανή Γεφρέμοβα.

Σε έναν πολύ κλειστό αγώνα ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ο Αλκαράθ δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Roland Garros
2 λεπτά πριν Ο Αλκαράθ δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Roland Garros
SUPER LEAGUE
Ατρόμητος: Επέκτεινε το συμβόλαιό του ο Ντούσαν Κέρκεζ
35 λεπτά πριν Ατρόμητος: Επέκτεινε το συμβόλαιό του ο Ντούσαν Κέρκεζ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πέλκας ενόψει ΟΦΗ: «Μου έχουν λείψει τα τρόπαια, τέτοια ματς τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις»
1 ώρα πριν Πέλκας ενόψει ΟΦΗ: «Μου έχουν λείψει τα τρόπαια, τέτοια ματς τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις»
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ: Και επίσημα νέος προπονητής ο Φέστα - Ποιοι είναι οι συνεργάτες του
1 ώρα πριν ΑΕΛ: Και επίσημα νέος προπονητής ο Φέστα - Ποιοι είναι οι συνεργάτες του
Όλες οι ειδήσεις
