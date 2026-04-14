Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για τη σύλληψη στη Κεφαλονιά: «Πρώην αθλητής που δεν διαθέτει δελτίο»

H ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών για τον πρώην αθλητή που συνελήφθη για τον αιφνίδιο θάνατο 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Ο ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη σοκαριστική υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά ήταν Πρωταθλητής άρσης βαρών στους νέους. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο».

Σύμφωνα με πληροφορίες , ο 26χρονος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, ωστόσο, εξέδωσε ανακοίνωση για τον πρώην αθλητή που συνελήφθη στην Κεφαλονιά για τον θάνατο της 19χρονης.

Σε αυτήν ξεκαθαρίζεται πως το συγκεκριμένο άτομο δεν είναι εν ενεργεία αθλητής και δεν διαθέτει Αθλητικό Δελτίο.

Αναλυτικάη ανακοίνωση:

«H Eλληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να ανακοινώσει ότι το άτομο που έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει Αθλητικό Δελτίο.

Κάθε αναφορά σε αυτόν ως «αθλητής της άρσης βαρών» αδικεί την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών της άρσης βαρών που είναι πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες».