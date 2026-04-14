Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στέφανος Τσιτσιπάς: Διακοπή στον αγώνα με τον Μαροζάν - Πότε θα συνεχιστεί
Οnsports Team 14 Απριλίου 2026, 20:12
ΣΠΟΡ

Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά για τον πρώτο γύρο του BMW Open στο Μόναχο διεκόπη λόγω σκότους (1-1 στα σετ και 2-2 games στο τρίτο). 

Το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4) αναμένεται να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Φαμπιάν Μαροζάν για τον πρώτο γύρο του ATP500 του Μονάχου, στο οποίο συμμετέχει για πρώτη φορά ο Έλληνας τενίστας.

Παρότι πήρε το προβάδισμα με 1-0 στα σετ (6-3), «σβήνοντας» συνολικά 10 break points του αντιπάλου του, στο δεύτερο σετ κανείς δεν μπόρεσε να «σπάσει» το σερβίς του άλλου, με τον Ούγγρο να επικρατεί στο tie break για το 1-1.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ οι δύο αντίπαλοι επίσης κράτησαν το σερβίς τους (2-2), μέχρι ο διαιτητής να αποφασίσει να διακόψει το ματς λόγω έλλειψης φωτισμού.

Η αναμέτρηση αναμένεται να συνεχιστεί το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4), λογικά μετά τις 2μ.μ., ωστόσο απομένει η επίσημη ανακοίνωση.



Ροή ειδήσεων

Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved