Ερνάντες: «Ήθελα τον Παναθηναϊκό στους τελικούς για να τους αποδείξω ότι έκαναν λάθος»

Το Σάββατο (18/4) το απόγευμα ξεκινούν οι τελικοί της Volley League με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τον Φερνάντο Ερνάντες να εξηγεί γιατί ήθελε να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του.

Αναλυτικά:

«Ήθελα πολύ οι τελικοί να είναι εναντίον του Παναθηναϊκού. Είχα πολλές όμορφες στιγμές με τους συμπαίκτες μου εκεί και τους οπαδούς. Έχω φίλους εκεί. Είναι άνθρωποι που εκτιμώ πολύ. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να δείξω ότι έκαναν λάθος για το κατά πόσο μπορώ να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδό μου για να κατακτηθεί το πρωτάθλημα. Περιμένω από την ομάδα μου να έχει θάρρος, πάθος και ενέργεια. Φτάσαμε ως εδώ επειδή έχουμε την καρδιά των πρωταθλητών και πρέπει να αποδείξουμε την αξία μας σε κάθε παιχνίδι.



Έχουμε ένα καλά εκπαιδευμένο τεχνικό επιτελείο, ο γυμναστής μας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για να μας κρατήσει σε εξαιρετική φόρμα και οι φυσιοθεραπευτές μας έχουν δουλέψει σκληρά για την αποθεραπεία για να μας κρατήσουν υγιείς. Χωρίς τη δουλειά τους, δεν θα είχαμε ανταποκριθεί σε όλο το πρόγραμμα. Οι προπονητές και οι στατιστικολόγοι μας παρέχουν την τεχνική και τακτική προετοιμασία για να κερδίσουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολα και η διοίκηση όσον αφορά τα ταξίδια και τα ξενοδοχεία πάντα αναζήτησε τις καλύτερες επιλογές. Έτσι, το μόνο που χρειάζεται είναι να επικεντρωθούμε στο να παίζουμε βόλεϊ και να το κάνουμε καλά».